Tohiea préserve sa deuxième place

Moorea, le 26 mars 2024 - À l’issue de la huitième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti a battu Mira sur le score de 2 buts à 1 tandis que Tohiea est venu à bout de Tiare Hinano (2-1). Tapuhute profite de sa victoire contre Temanava (5-2) et de la défaite de Tiare Hinano pour rester seul à la troisième place. Tiare Anani était exempt.



Les matchs retour de la phase 2 du championnat de Moorea ont débuté ce week-end. Pour le premier match, Tiare Hinano accueillait Tohiea samedi sur le stade de Pihaena. Les deux formations ont débuté la rencontre en pratiquant un jeu séduisant, mais ce sont les attaquants qui ont été les plus menaçants avec notamment une reprise de volée de Rahiti Hunter, contrée par la défense adverse (8e) et une frappe non cadrée d’Albert Mairau (10e). Après avoir bien contenu les attaques adverses, grâce notamment à l’excellente paire défensive formée par Gabriel Wajoka et Raihani Swapp en défense centrale, la formation de Afareaitu a posé son jeu dans le camp des mauves et s’est créé quelques opportunités. La tête piquée de Toareva Pouira a toutefois bien été captée par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano (13e), tandis que Vaitua Teraitua a loupé sa reprise acrobatique (14e). Emmenés par un Moanahau Lai très inspiré, les rouges de Afareaitu ont continué à dominer dans le jeu. Tamanui Turihono, n’ayant pas trouvé de partenaires, a remonté seul le terrain avant de décocher un tir puissant, finalement dévié en corner par la défense de Tiare Hinano (20e). Moanahau Lai a ensuite repris de volée un mauvais dégagement de la défense adverse, mais a raté de peu le cadre (27e).



Tohiea ouvre le score avant la pause



Après une période de flottement, les joueurs de Pihaena ont repris possession de la balle à la demi-heure de jeu. Ils étaient même à deux doigts d’ouvrir le score lorsqu’Albert Mairau a décoché un coup brossé, qui a heurté la lucarne gauche de Tohiea (34e). Peu de temps après, Régis Whöler s’est présenté devant le but des rouges avant de se faire intercepter au dernier moment par Toahiti Pahi (35e). À la 40e minute, Albert Mairau a repris instantanément une passe en retrait de Régis Wöhler avant de voir sa frappe arrêtée par Faahei Vaite, le gardien de Tohiea. Alors qu’ils montaient en puissance, les joueurs de Tiare Hinano se sont fait surprendre juste avant la pause. C’est à ce moment-là que Damas Pouira a décoché, depuis son flanc gauche, un long centre tir qui a surpris et lobé Rautea Vongues (1-0). Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce mince avantage en faveur de Tohiea.



Désireux de préserver leur but d’avance, les joueurs de Afareaitu avait un plan de jeu clair en revenant sur la pelouse : attendre leurs adversaires dans leur camp et jouer les contre-attaques à fond. Cela a visiblement fonctionné pour les protégés de Philippe Arnaud, le coach de Tohiea. Tamanui Turihono a profité d’une erreur de relance de la défense adverse pour récupérer la balle avant de voir sa frappe passer au-dessus du but mauve (47e). Les rouges ont finalement doublé la mise grâce à un penalty transformé par Vaitua Teraitua (2-0). Après ce deuxième but, on a assisté à un tout autre match avec Tiare Hinano se lançant à l’assaut du but adverse et Tohiea se repliant en défense, tout en exploitant encore les opportunités de contre-attaque. La tâche était visiblement très difficile pour les mauves puisque chaque centre, frappe ou passe était intercepté par les rouges dans leur surface de réparation. Et si ce ne sont pas les défenseurs, c’est Faahei Vaite qui sort le grand jeu comme avec ce puissant coup puissant d’Albert Mairau repoussé à l’heure de jeu par le gardien de Afareaitu.



Tiare Hinano tente tout pour revenir



Les attaquants de Afareaitu ont pour leur part exploité les espaces laissés vacants dans la défense adverse pour créer le danger à maintes reprises. La frappe du plat du pied de Damas Pouira a notamment frôlé la barre transversale adverse (74e), tandis que le coup franc de Tamanui Turihono a effleuré la lucarne droite du but mauve (82e). Raihau Pani, bien servi par Tamanui Turihono, a pour sa part vu sa frappe croisée frôler le poteau gauche de Rautea Vongues (84e). Tiare Hinano a tout tenté pour revenir dans le match. Après une reprise de volée de Kohueinui, boxée par Faahei Vaite, Teiki Vaea a réussi à réduire la marque pour son équipe dans les dernières secondes en reprenant victorieusement un corner de Uramea Teihotaata (2-1). Tohiea a finalement remporté ce match et préserve sa deuxième place du classement.



Pour le deuxième match du week-end, Tapuhute a battu Temanava dimanche sur le stade de Afareaitu sur le score de 5 buts à 2 et profite de la défaite de Tiare Hinano pour rester seul à la troisième place. Dans le dernier match enfin, Tiare Tahiti a battu Mira sur le score de 2 buts à 1 dimanche sur le stade de Maharepa. Tohivea Haring a ouvert le score pour la formation de Maharepa à la 12e minute (1-0). Il a toutefois fallu attendre un quart d’heure avant la fin du temps règlementaire pour voir le leader doubler la mise par l’inévitable Manarii Porlier (2-0). Malgré la réduction du score de Mira par Junior Faarahia à dix minutes de la fin du match (2-1), Tiare Tahiti l’a emporté et reste confortablement placé à la première place.