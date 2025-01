Tohiea et Temanava en tête à la reprise du championnat de Moorea

Moorea, le 30 janvier 2025 - À l’issue de la première journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea et Temanava se sont emparés de la tête du classement après leur victoire respective sur Tiare Tahiti (3-1) et Mira (5-2). Le match entre Tiare Hinano et Tiare Anani a été reporté. Tapuhute était exempt.



Le championnat de football de Moorea a repris le week-end dernier avec la première journée de la phase 2. Le premier match entre Tiare Anani et Tiare Hinano, prévu samedi à Pihaena, a été reporté à une date ultérieure.



Dimanche, le champion en titre Tiare Tahiti s’est déplacé au stade de Afareaitu pour affronter Tohiea. La rencontre a été très fermée durant les premières minutes. David Pouya s’est créé la première opportunité pour Tohiea, mais s’est emmêlé les pieds devant le but adverse, après avoir bénéficié d’un service de Herehaunui Ferrand (5e). Tiare Tahiti a immédiatement répondu, mais Stéphane Adloff était trop court pour reprendre un centre de Manueva Tumg (6e) tandis que ce dernier, bien servi par Ariimana Tiaihau, a envoyé la balle dans les arbres (8e).



Le jeu a complètement baissé de rythme par la suite, ce qui est logique pour un match de reprise. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir Manarii Porlier frapper un coup franc, qui est passé juste au-dessus de la barre transversale adverse. Sans vraiment dominer leurs adversaires, les verts de Maharepa sont tout de même parvenus à ouvrir le score deux minutes plus tard lorsque Stéphane Adloff, après avoir profité d’un festival technique de Manarii Porlier, s’est présenté seul face au but adverse avant de tromper Vehiatua Lai Lau, le gardien de Tohiea (1-0).

Tohiea réagit en beauté

La formation de Afareaitu a ensuite tenté de réagir. Hormis une frappe contrée de Herehaunui Ferrand (34e) et un tir trop écrasé de Rainui Nordman (42e), les attaquants de Tohiea n’ont pas réussi à faire bouger la solide défense de Tiare Tahiti. Au début de la deuxième période, Tohiea a immédiatement poussé pour revenir au score, mais a encore dû se remettre à ses individualités pour faire la différence. Très en jambes, Herehaunui Ferrand, bien lancé par Reiatua Tauotaha, s’est notamment présenté seul face au but adverse avant de buter sur Manea Michel, le gardien de Tiare Tahiti 49e). C’est finalement David Pouya qui a réussi à égaliser pour les orange à la 55e minute, en prenant de vitesse les défenseurs adverses avant de marquer d’une frappe à ras de terre (1-1). La formation de Afareaitu a ensuite tenté de réagir. Hormis une frappe contrée de Herehaunui Ferrand (34e) et un tir trop écrasé de Rainui Nordman (42e), les attaquants de Tohiea n’ont pas réussi à faire bouger la solide défense de Tiare Tahiti. Au début de la deuxième période, Tohiea a immédiatement poussé pour revenir au score, mais a encore dû se remettre à ses individualités pour faire la différence. Très en jambes, Herehaunui Ferrand, bien lancé par Reiatua Tauotaha, s’est notamment présenté seul face au but adverse avant de buter sur Manea Michel, le gardien de Tiare Tahiti 49e). C’est finalement David Pouya qui a réussi à égaliser pour les orange à la 55e minute, en prenant de vitesse les défenseurs adverses avant de marquer d’une frappe à ras de terre (1-1).



La formation de Afareaitu a ensuite complètement dominé son adversaire. Rainui Tze-Yu s’est notamment créé quelques opportunités. L’attaquant de pointe de Tohiea a vu son penalty arrêté par Manea Michel (57e), puis sa frappe instantanée du pied droit est venue frôler le poteau droit adverse (64e). Les orange de Afareaitu ont finalement pris l’avantage à la 70e minute lorsque Herehaunui Ferrand, après un énième dribble, a surpris le gardien des verts par une frappe lointaine du plat du pied droit (2-1). Romuald Martinez, le coach de Tiare Tahiti, a ensuite fait entrer ses remplaçants pour tenter de revenir dans le match, mais en vain, car Tohiea a accentué sa domination. À la réception d’une longue transversale de David Pouya, Damas Pouira s’est mis en bonne position dans la surface adverse avant de se faire intercepter à temps par Raihau Vahapata, le défenseur des verts (84e). Rainui Tze-Yu a finalement assuré la victoire des orange à cinq minutes de la fin du match, en détournant une frappe croisée de Herehaunui Ferrand dans le but adverse (3-1). Malgré une dernière tête de Johann Lonchamp, qui est passée juste au-dessus du but de Tohiea, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à la formation de Afareaitu de prendre la tête du championnat. La formation de Afareaitu a ensuite complètement dominé son adversaire. Rainui Tze-Yu s’est notamment créé quelques opportunités. L’attaquant de pointe de Tohiea a vu son penalty arrêté par Manea Michel (57e), puis sa frappe instantanée du pied droit est venue frôler le poteau droit adverse (64e). Les orange de Afareaitu ont finalement pris l’avantage à la 70e minute lorsque Herehaunui Ferrand, après un énième dribble, a surpris le gardien des verts par une frappe lointaine du plat du pied droit (2-1). Romuald Martinez, le coach de Tiare Tahiti, a ensuite fait entrer ses remplaçants pour tenter de revenir dans le match, mais en vain, car Tohiea a accentué sa domination. À la réception d’une longue transversale de David Pouya, Damas Pouira s’est mis en bonne position dans la surface adverse avant de se faire intercepter à temps par Raihau Vahapata, le défenseur des verts (84e). Rainui Tze-Yu a finalement assuré la victoire des orange à cinq minutes de la fin du match, en détournant une frappe croisée de Herehaunui Ferrand dans le but adverse (3-1). Malgré une dernière tête de Johann Lonchamp, qui est passée juste au-dessus du but de Tohiea, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à la formation de Afareaitu de prendre la tête du championnat.



Dans la deuxième rencontre, Temanava accueillait Mira dimanche au stade de Maatea. Temanava menait déjà à la mi-temps par 3 buts à 0 grâce à des buts de Théophile Marirai (18e), Bryan Toromona (28e) et Manahau Teriitetoofa (31e). Mira a bien réagi en deuxième période en revenant à 3 buts à 2 après un doublé de Vaiharuru Tapotofarerani (47e, 50e). La formation de Maatea a ensuite repris le large pour finalement l’emporter par 5 buts à 2, grâce à de nouveaux buts de Bryan Toromona (72e) et de Nylson Temarii (82e). Après une première partie de saison plutôt galère, les protégés de Bernard Vahirua, le coach de Temanava, retrouvent la confiance et rejoignent Tohiea à la tête du classement. Dans la deuxième rencontre, Temanava accueillait Mira dimanche au stade de Maatea. Temanava menait déjà à la mi-temps par 3 buts à 0 grâce à des buts de Théophile Marirai (18e), Bryan Toromona (28e) et Manahau Teriitetoofa (31e). Mira a bien réagi en deuxième période en revenant à 3 buts à 2 après un doublé de Vaiharuru Tapotofarerani (47e, 50e). La formation de Maatea a ensuite repris le large pour finalement l’emporter par 5 buts à 2, grâce à de nouveaux buts de Bryan Toromona (72e) et de Nylson Temarii (82e). Après une première partie de saison plutôt galère, les protégés de Bernard Vahirua, le coach de Temanava, retrouvent la confiance et rejoignent Tohiea à la tête du classement.



Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 30 Janvier 2025 à 17:00 | Lu 236 fois