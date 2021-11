Tohiea et Mira au coude à coude à Moorea

Tahiti, le 15 novembre 2021 - Le champion en titre, Tohiea, a fait honneur à son rang en dominant, dimanche, Temanava (5-1) pour le compte de la deuxième journée du Championnat de Moorea. Même tarif pour Mira, dauphin de Tohiea, qui s'est imposé face à Tiare Anani. Dans les autres rencontres, on note les succès de Tiare Tahiti face à Tearaa (7-3) et de Tiare Hinano contre Tapuhute (5-1).



Le champion de Moorea est déjà bien en rythme. Tohiea a enchaîné, dimanche dans son stade Afareaitu, un deuxième succès face à Temanava, pour le compte de la deuxième journée de championnat.



Après quelques minutes d'observation, Tohiea a clairement pris l’ascendant sur son adversaire et a logiquement ouvert le score par Andre Teikihakaupoko. Ce dernier a repris de manière peu orthodoxe un centre de Vehia Pahi (1-0). Vaitua Teraitua a eu plusieurs fois l’occasion de faire le break pour Tohiea, mais l’attaquant des blancs a soit raté de peu le cadre (22e) ou soit perdu ses duels face à Vehiatua Hanere, le portier des rouges (27e, 28e). Vehia Pahi a ensuite doublé la mise à la 29e minute par un tir en pivot dans la surface adverse (2-0). Les défenseurs de Tohiea ont repoussé par la suite sans difficultés toutes les attaques de Temanava jusqu’à la pause.

Tohiea réaliste devant les buts Au retour des vestiaires, Tohiea a tout de suite alourdit la marque par Vaitua Teraitua. Ce dernier, en étant à la conclusion d’un mouvement collectif, a malicieusement trompé Vehiatua Hanere d’un plat du pied (3-0). Temanava a tenté plusieurs fois par la suite de revenir dans la partie, mais Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, a, à chaque fois, dégouté les attaquants rouges. Le portier a notamment détourné en corner un coup franc direct brossé de Vaiharuru Tapotofarerani qui filait tout droit vers la lucarne droite (54e).



A la 57e minute, Faahei a gagné son duel face Myran Manuaterai, l’attaquant des rouges, et a, quelques secondes plus tard, arrêté un penalty de Temanava. À la 72e minute, le portier des blancs a empêché cette fois-ci Manahau Lai-White, de Temanava, de conclure sa frappe par un superbe arrêt reflexe.



Tohiea n’a pour sa part pas manqué ses opportunités et a alourdit le score à la 74e minute grâce à un coup-franc en pleine lucarne d’André Téikihakaupoko (4-0). Les rouges ont finalement réussi à marquer sur penalty à la 88e minute (4-1). En toute fin de match, le malheureux Théodore Bearune, milieu de terrain des rouges, a toutefois permis à Tohiea de marquer un cinquième but en détournant un centre de Temanuahau Mariteragi, joueur de Tohiea, dans son propre but (5-1).



Et grâce à ce nouveau large succès, les blancs de Afareaitu, sont déjà leader, grâce à une meilleure différence de but. Mira, dauphin de Tohiea, reste au contact du leader grâce aussi à une large victoire contre Tiare Anani (5-1).

Tiare Hinano punit Tapuhute Dans les autres rencontres à Moorea, on note la victoire Tiare Hinano aux dépens de Tapuhute. Maui Roberts a ouvert le score pour Tiare Hinano en reprenant victorieusement un coup franc à la 16e minute (1-0). Tapuhute a tenté d’égaliser, notamment par Junior Tiaoao. L’attaquant des bleus a toutefois loupé sa frappe après s’être infiltré dans la défense des mauves (28e), puis a vu sa jolie frappe brossée détournée en corner par Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano (29e). Ce sont finalement les joueurs de Pihaena qui ont doublé la mise à la 37e minute. Après un duel gagné face à Albert Mairau, le portier de Tapuhute a repoussé à ce moment-là la balle dans les pieds de Muera Teinauri. L’attaquant des mauves n’avait plus alors qu’à envoyer tranquillement le ballon dans le but vide (2-0). Le score n’a plus bougé jusqu’à la pause.



Au retour des vestiaires, Tapuhute s’est tout de suite créé quelques occasions de but. Tevaihau Tehuritaua a vu son dangereux coup franc être détourné en corner par Rautea Vongues (53e), puis Junior Tiaoao, bien lancé devant le but adverse, a trop croisé sa frappe(55e). Il a fallu attendre la 74e minute pour voir Pierre Serreli réduire la marque pour Tapuhute en reprenant victorieusement un centre dans la surface (2-1).



Les espoirs des joueurs de Haapiti ont toutefois été de courte durée puisqu’ils ont concédé deux minutes plus tard un penalty suite à une faute de la main dans leur surface de réparation. Le penalty a calmement été transformé par Albert Mairau (3-1). Tiare Hinano a ensuite complètement assommé son adversaire en fin de match. Tuteraimana Teihotua a repris victorieusement un corner de la tète (81e), puis Albert Mairau a profité d’une bourde de la défense des bleus pour marquer un cinquième but (89e).



Enfin, dans le dernier match de cette deuxième journée, Tiare Tahiti a étrillé Tearaa sur le score de 7-3.

