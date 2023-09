Todd et Donette Swain, entre escalade et partage à Ua Pou

Hakahau, le 20 septembre 2023 – Nombreux sont les sportifs à avoir tenté l’ascension de l’un des pics de l’île cathédrale des marquises depuis les années 80. Mais avec Todd et Donette Swain, l’expérience a pris une tournure toute particulière et très altruiste.



Todd et Donette Swain, tous deux âgés de 63 ans, préparent l’ascension du mont Takaae depuis 2021 en collaboration Jérôme Simonneau, guide de randonnée et pompier de l’île. Ils ont escaladé de nombreux sites sur les sept continents et totalisent à eux deux près de 90 ans d'expérience cumulée en escalade. Depuis janvier, ils se sont rendus en Afrique, en Inde, en Écosse et dans la péninsule arabique.



Le hobby de ce couple de sportifs sexagénaires est de faire de l’escalade à travers le monde. Mais pas seulement. Ils veulent aussi laisser quelque chose derrière eux “pour les enfants des populations locales”, dans le but de “faire de ce monde un endroit où il fait mieux vivre”, comme l’explique Donette.



Nous venant tout droit de Californie, Donette était enseignante, directrice et guide d'activités plein air pendant que Todd était guide d'escalade, ranger dans les parcs nationaux des États-Unis. Il a également travaillé pendant plus de 30 ans pour la police dans le domaine des vols d'objets archéologiques. Le couple a également participé à l'expédition Antartica.



Quant à la question de savoir pourquoi Ua Pou et l’ascension du mont Takaae, Todd répond les yeux rieurs : “Pour être hors des sentiers battus, dans des endroits où presque personne n’a été.”



Besoin de partage



À Ua Pou, ce vieux routard de l’escalade constate que “la roche est très friable mais il serait possible de créer un itinéraire plus sûr ou d'explorer une option de via ferrata sur l'un des pics : une idée qui pourrait être étudiée pour développer le tourisme, par exemple, si la population le désire”, estime-t-il d’ailleurs en prenant pour exemple l’île de Makatea.



Après trois jours passés dans le village de Hakatao et beaucoup d’échanges avec la population locale, Todd et Donette ont exprimé leurs regrets de ne pas avoir apporté le matériel adéquat pour permettre à leurs guides de gravir le pic avec eux. Car ils ont senti l’envie de la part de ses enfants de l’île d’un jour arriver au sommet de ce rocher autour duquel ils pêchent régulièrement mais sur lequel ils n’ont jamais posé pied, faute d’équipements.



De retour à Hakahau, ils se sont mis au travail en étroite collaboration avec les pompiers de Ua Pou pour une mise à jour des connaissances sur le sauvetage en montagne et ont pour l’occasion, fait une généreuse donation de pochettes avec des baudriers, des mousquetons, des cordes et autres “8” d’escalade neufs.



Jérôme Simonneau, avec qui Todd et Donette sont en relation depuis 2021, leur a indiqué un promontoire autrefois utilisé par un professeur en poste à Ua Pou pour introduire l’escalade comme activité pour les enfants. Todd et Donette ont relevé les anneaux d’attache en acier qui avaient rouillé et ont proposé de les remplacer gracieusement par des attaches en titane, plus résistantes à l'air marin.



Jeudi, ils ont ainsi procédé à une session théorique et une session pratique sur les nœuds utiles, des explications sur les points d'ancrage, la sécurisation des mousquetons, la direction de la charge, le transport de la barquette de sauvetage ou encore la descente en rappel pour des cas de figure comme la chute d'un pêcheur en terrain rocheux et pentu (une situation malheureusement déjà vécue) ou d'une voiture depuis une falaise. Exercices auxquels ont participé tous les membres de l’équipe avec beaucoup d’engouement et d’attention.

​En rupture avec les habitudes



Pour ce qui en est de l’histoire de l'escalade à Ua Pou, ce sont principalement des expéditions allemandes qui ont tenté de se hisser jusqu’au sommet des pitons du caillou fleuri. En 1988, un groupe réussit à escalader Mont Oave, le plus haut de Ua Pou, culminant à 1 232 mètres d’altitude.



En 1996 et en 2022, des expéditions sont de retour pour le légendaire Poumaka et en 2001, c’est une tentative sur Poutetainui, le “pain de sucre” bien reconnaissable sur le côté droit du tableau de fond de vallée visible de la baie de Hakahau. Cette expédition se soldera malheureusement par une défaite.



Deux groupes différents d’Américains sponsorisés par le National Geographic et des marques d'ordinateurs et de matériel d’escalade tentent de s’attaquer aux pics entre 2013 et 2016 : Poumaka, le “pouce” de Matafenua et Mont Takaae, un pic dans l’océan, au large de la vallée de Hakatao dans le sud de l’ile.



Cependant, la plupart de ces groupes sont venus sans prévenir. L’un d’entre eux était même arrivé à l’improviste au quai de Hakahau avec 800 kg de matériel avant de recruter des porteurs pour acheminer les affaires de l’expédition jusqu’au pied des pics. Ni les autorités de l’île, ni les pompiers – qui doivent être tenus au courant et préparés pour une éventuelle opération de sauvetage en milieu difficile – n’avaient été préalablement informés sur leur projet.



Rien de tel, avec Todd et Donette, mais au contraire le souvenir d’un généreux couple de passionnés.

Rédigé par Eve Delahaut le Jeudi 21 Septembre 2023 à 18:50 | Lu 330 fois