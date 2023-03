Tobias Furneaux, dans l’ombre de Cook

TAHITI, le 29 mars 2023 - Un nouvel ouvrage intitulé Tobias Furneaux et Mai dit Omai raconte les aventures du premier Polynésien en Angleterre. Il est signé Corinne Raybaud qui sera en dédicace le 1er avril à Odyssey.



Corinne Raybaud, docteur en histoire et en droit, se consacre depuis de nombreuses années à l’écriture d’ouvrages sur la Polynésie. Depuis 2017, l’historienne a réalisé sept ouvrages sur les grands explorateurs du XVIIIe et XIXe siècle dans le Pacifique. Son nouvel ouvrage fait suite au précédent intitulé : Cook et Hitihiti, le 1er Polynésien au Pôle Sud. Il est intitulé Tobias Furneaux et Mai di Omai, premier Polynésien en Angleterre (1774-1776).



Ces deux ouvrages relatent un même voyage autour du monde entre 1772 et 1774-1775. “ Toutefois, les deux navires et leurs capitaines, ainsi que leurs équipages engagés dans cette étonnante aventure, ne vivront pas les mêmes événements ”, explique l’auteure. L’objet de l’expédition était le même : découvrir la Terra Australis Incognita qui est l’un des grands thèmes de voyage autour du monde, depuis le XVIIe siècle. Mais la météorologie a impacté les aventures de chacun. En effet, les tempêtes de l’hémisphère sud ont séparé les deux embarcations à deux reprises, ce qui fera l’objet pour chaque navire la Résolution de James Cook et l’Adventure de Tobias Furneaux, de récits et de découvertes différentes.



Un voyage extraordinaire



James Cook et Thomas Fourneaux, les deux capitaines, ont accepté d’embarquer deux Polynésiens en septembre 1773 aux îles Sous-le-Vent. Les hasards de la navigation leur offiront des destins différents. Le plus jeune d’entre eux, “ Hitihiti sera ramené chez lui huit mois plus tard, tandis que Mai dit Omai fera un extraordinaire voyage jusqu’en Angleterre, où il séjournera deux ans avant de rentrer chez lui .”



Les deux seront précurseurs en leur domaine : Hitihiti atteindra le Pôle Sud, “ au sens entendu au XVIIIe siècle, soit les régions polaires les plus reculées de l’Antarctique en 1774 ”, précise Corinne Raybaud. Mai dit Omai vivra deux ans en Angleterre, après la traversée de plusieurs océans. Il sera le premier Polynésien à être inoculé (vacciné) contre la variole. Après son séjour en Europe, il revint vivant en Océanie.



Lors du deuxième voyage de James Cook autour du monde, Tobias Furneaux commanda son navire accompagnateur l’Adventure. “ Il est néamoins resté auprès du grand public assez méconnu, car éclipsé par la renommée de James Cook. Le capitaine Furneaux fut pourtant le premier à avoir fait le tour du monde dans les deux sens et à ramener en Angleterre un Polynésien : Mai dit Omai, qui fut honoré par la société londonienne et peint par de talentueux artistes. ”



L’ouvrage de Corinne Raybaud raconte cette expédition, ainsi que le séjour en Angleterre de Mai à travers des gazettes, des récits et surtout des tableaux réalisés par des peintres fameux du XVIIIe siècle.