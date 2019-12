Toarii Estall récolte les fruits de sa passion

Pour Toarii, le seul moyen cohérent de respecter la terre est de la cultiver avec des produits naturels, des engrais bio… "Les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi c'est évident que si on veut des produits de qualité, il faut leur donner des bonnes choses, pas des engrais chimiques. Un jour, les Moutame ont fait le test de laisser deux choux pendant un mois à l'air libre. Le chou chimique est devenu tout mou, c'était de la bouillie, affreux. Celui élevé avec du bio avait du noir dessus, mais une fois le noir enlevé, il était toujours bon à manger", révèle le jeune homme.



Novice dans le domaine, Toarii a alors appris les différentes techniques et astuces pour le bio.

"Il faut bien préparer la terre en fonction de ce que l'on veut y planter. Ensuite il faut l'accompagner, si besoin lui apporter des engrais bio, du calcium. Il faut observer la plante, regarder sa tenue, ses feuilles pour voir ce qu'il lui manque. Et puis ensuite, il faut bien laisser l'eau et le soleil faire leur travail", poursuit-il.



II y a quelques jours, Toarii a reçu la certification bio (lire encadré) pour cinq de ses cultures, les ananas, bananes, fe'i, papayes et pitayas. Il devrait avoir les certifications pour les agrumes et les avocatiers d'ici un an et demi environ. "Cela prend un peu de temps. C'est important d'avoir ce label, cela garantit au consommateur ce qu'il achète vraiment. Il sait qu'il mange un produit sain", explique dans un large sourire Toarii. "Il y a une très forte demande pour le bio en ce moment, j'espère bientôt augmenter ma production et me mettre à la culture du noni et de la vanille et pourquoi pas vivre un jour de mon travail de la terre", espère l'agriculteur.