

To’a Reef 2026 : l’heure est à la candidature

Tahiti, le 23 septembre 2026 - Pour la troisième année consécutive, les Trophées To’a Reef appellent les porteurs de projets à candidater. Les dossiers sont à déposer avant le lundi 5 octobre. Cette année, le concours distinguera 13 projets en faveur des récifs et lagons polynésiens, lors d'une cérémonie de remise des prix prévue mardi 10 novembre à l'InterContinental.



Il reste encore quelques jours jusqu'au lundi 5 octobre à midi pour déposer sa candidature aux Trophées To’a Reef 2026. Pour cette troisième édition, l'Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), qui alerte et agit pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens en Polynésie, dispose de 4,3 millions de francs de dotation. Avec un crédo : “Les récifs sont notre survie, unissons-nous pour les préserver !”



Le concours séduit de plus en plus. Il avait recueilli 32 candidatures en 2024, puis 41 en 2025, dont 25 venues d'établissements scolaires et 16 d'associations ou d'acteurs privés. Pour participer, il faut être une association, une entreprise ou un organisme de recherche et porter un projet destiné à préserver les récifs coralliens. Restauration corallienne, sensibilisation des scolaires, intelligence artificielle, suivi scientifique participatif : les lauréats ont déjà montré le panel des initiatives possibles.



L'enjeu est de soutenir des actions pour renforcer les connaissances scientifiques, valoriser les savoirs traditionnels, développer l'innovation locale ou encore sensibiliser la population aux bonnes pratiques.



Les récifs abritent près d'un tiers de la biodiversité marine et protègent naturellement les côtes de la houle et de l'érosion. Ils nourrissent aussi les populations et font vivre trois secteurs clés de l'économie polynésienne : le tourisme, la perliculture et la pêche.

​13 prix à décrocher

Malheureusement, le phénomène El Niño est déjà constaté et, en conséquence, les récifs polynésiens subissent des vagues de chaleur marines qui provoquent leur blanchissement et peuvent entraîner leur mort. Ces phénomènes s'ajoutent à l'artificialisation du littoral, aux problèmes d'assainissement, aux pollutions agricoles et des bassins-versants, à l'hypersédimentation et à la surexploitation des ressources.



Pour rappel, les coraux contribuent à la formation des lagons et des récifs. Ils jouent aussi un rôle essentiel pour nourrir les populations grâce à la pêche et pour protéger les côtes.



Le Grand Prix To’a Reef, toutes catégories confondues, est doté d'un million de francs. Quatre trophées thématiques de 500 000 francs chacun récompenseront l'innovation, la sensibilisation, la résilience des archipels et la science participative.



Les écoles ne sont pas en reste. Elles concourront dans six catégories avec les prix “Mon récif, ma culture”, dotés de 100 000 francs chacun. Elles pourront également viser le “Coup de cœur du public” des écoles, à 200 000 francs.



Le grand public a, lui aussi, son mot à dire. Un autre “Coup de cœur du public”, doté de 500 000 francs, sera décerné à l'issue du vote des internautes, du 8 au 19 octobre, sur la page Facebook de l'Ifrecor Polynésie Officiel.



Les dossiers seront jugés sur leur pertinence, leur impact, leur caractère innovant, leur approche collaborative et leur cohérence avec la stratégie et le plan d'actions 2024-2028 de l'Ifrecor Polynésie. La sélection reviendra à un jury d'experts issu du Comité opérationnel de l'Ifrecor Polynésie, appuyé par la Direction générale de l'éducation et des enseignements pour le volet scolaire.

Pratique Pour candidater : Associations, opérateurs de recherche et acteurs privés : formulaire en ligne



Établissements scolaires : formulaire en ligne

Ocean-IA, un an après : du prototype au déploiement Lauréate du Trophée de l'Innovation aux Trophées To’a Reef 2025, l'association Oceania d’étude et de protection des cétacés a passé l'année à donner des yeux à son intelligence artificielle. Trois plateformes de détection ont été installées autour des passes de Papeete et de Vaiare, c'est ce qui a permis de capturer environ 3,65 millions d'images. Seules quelque 3 200 montrent des baleines à bosse, soit moins de 0,1 % des captures, et c'est là que tout se joue : chacune a été identifiée et annotée pour apprendre à l'IA à reconnaître les cétacés en surface. Les trois plateformes ont été réinstallées en juillet 2026 pour la nouvelle saison, et l'objectif reste le même : alerter les navires en temps réel pour réduire les risques de collision. Oceania compte désormais se déployer à Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora-Bora d'ici 2027.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 23 Septembre 2026 à 16:11 | Lu 161 fois



