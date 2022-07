Tirs au but en folie en Coupe de Moorea

Moorea, le 5 juillet 2022 - A l’issue des quarts de finale de la Coupe de Moorea qui se sont joués ce week-end, Temanava s’est qualifié en battant Tiare Hinano aux tirs au but (4-2). Idem pour Mira qui se qualifie pour les demi-finales en éliminant Tohiea également lors de la séance des tirs au but (3-1). Dans le dernier quart de finale, Tapuhute a battu Tiare Tahiti sur le score de 1 but à 0.



Le championnat étant arrivé à son terme, place à la Coupe de Moorea avec les quarts de finale qui se sont joués ce week-end. Le choc de ce premier tour a opposé Tiare Hinano à Temanava. Pour cette rencontre, le coach des rouges et noirs de Maatea, Bernard Vahirua, avait décidé d’aligner son équipe première, celle qui évolue en ligue 1, face au champion de Moorea de cette saison.

Et ce sont les joueurs de Temanava qui ont pris le contrôle du jeu dès le début du match.



Après une première situation de Yorick Wadehnane dans la défense de Tiare Hinano (3e), Timi Toromona a ouvert le score pour Temanava à la 10e en reprenant un centre de Kuan Wayaridri (1-0). Timi Toromona aurait même pu s’offrir un doublé au bout d’un quart d’heure de jeu s’il n’avait pas loupé sa nouvelle reprise de la tête face à Rautea Vongues, le portier des mauves.



Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir une première action dangereuse de Tiare Hinano. Muera Teinauri, en étant à la conclusion d’une contre-attaque, a tenté de lober Haureva Tetuanui mais a raté le cadre. La seconde tentative a été la bonne puisque Toahiti Germain a égalisé à 5 minutes de la pause grâce à une frappe en demi-volée du pied gauche qui a fait mouche (1-1). Il a fallu ensuite que Haureva Tetuanui réalise un double arrêt réflexe face à des frappes de Muera Teinauri avant la pause pour empêcher la formation de Pihaena de prendre l’avantage.

Fin de match folle entre Tiare Hinano et Temanava Globalement dominé en première période, Tiare Hinano est revenu sur la pelouse complètement métamorphosé dans le second acte en se montrant dangereux à plusieurs reprises. Muera Teinauri a notamment vu ses frappes arrêtées par Haureva Tetuanui (50e, 52e), puis sa tête, en reprenant un coup franc, a frôlé le poteau gauche des rouges (53e). Temanava allait néanmoins reprendre l'avantage au score grâce à Tekaviu Teihotu sur penalty à l’heure de jeu (2-1). Cela n’a pas pour autant découragés les mauves de Pihaena, puisque Toahiti Germain a égalisé quelques minutes plus tard grâce à un coup franc parfaitement frappé (2-2).



Les joueurs de Maatea ont toutefois légèrement repris le dessus sur leur adversaire par la suite. Tekaviu Teihotu a redonné à nouveau l’avantage à Temanava en transformant un penalty à la 76e minute (3-2). C’est ensuite Yann Vivi, l’attaquant des rouges, qui a marqué le quatrième but de la formation de Maatea grâce à un bel enchaînement contrôle orienté-frappe croisée du pied gauche à 5 minutes de la fin du match (4-2). Les joueurs de Maatea ont ensuite géré leur avance en tentant de conserver la balle. Les mauves ont toutefois fait preuve de force de caractère en réduisant le score avec un penalty transformé par Tiaihau Teihotaata (3-4), puis en égalisant dans les arrêts de jeu par Albert Mairau (4-4).

Le sort de la rencontre s'est finalement décidé lors de la séance de tirs au but, qui a vu Temanava l'emporter grâce notamment à des arrêts déterminants de Haureva Tetuanui (4-2).

Mira et Tapuhute passent aussi Dans le second match du week-end, Mira s’est qualifié pour les demi-finales en éliminant Tohiea aux tirs au but également (3-1). Après plusieurs occasions de but dans les deux camps, les deux équipes avaient terminé leur match sur un score d'un but partout.



Boufeldja Laribi avaient ouvert le score pour la formation de Afareaitu à la 10e minute avant que Amadeo Miria égalise pour Mira à la 20e minute. Arnaud Brugmann, le portier de Mira, a certainement été le plus décisif en réalisant quelques arrêts de classe durant la partie ainsi que pendant la séance de tirs au but.



Dans le dernier quart de finale, Tapuhute s’est imposé face à Tiare Tahiti sur le score de 1 but à 0, grâce à un but de Pierre Serreli en début de match (12e).

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:08 | Lu 174 fois