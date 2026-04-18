Tahiti Infos

Tirs à Washington: le suspect s'est photographié juste avant l'attaque


Tirs à Washington: le suspect s'est photographié juste avant l'attaque
Tahiti le 29 avril 2026. En tenue de soirée mais armé jusqu'aux dents, le suspect qui a ouvert le feu lors du gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump s'est photographié juste avant de passer à l'acte, selon une image transmise mercredi par la justice.


Sur la photo, prise dans un miroir, Cole Allen, 31 ans, semble esquisser un demi-sourire alors qu'il s'immortalise avec son arsenal samedi soir dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel Hilton où se déroulait le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison Blanche.

Vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, il porte sur lui des étuis contenant un pistolet, un sac à munitions et un poignard, selon la description qu'en fait le parquet. 

Le Californien a clairement "prémédité" son geste, selon le parquet, qui a transmis la photo dans un document expliquant pourquoi le suspect doit être maintenu en détention.

La photo a été prise à 20h03 locales, soit une demi-heure avant son irruption au point de contrôle donnant accès à l'immense salle de bal où le président des Etats-Unis avait commencé à dîner avec des centaines d'invités composant le gratin de la politique et des médias américains.

Traversant en courant le point de contrôle, il a été stoppé par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités, avant d'avoir pu pénétrer dans la salle. 

"Le suspect a tenté de tuer le président des Etats-Unis Donald J. Trump", selon le parquet, qui estime que ses actes "étaient prémédités, violents et calculés pour donner la mort".

"Il s'agit d'une attaque d'une malveillance insondable qui a mis en danger la vie de centaines de personnes dont le seul tort était d'assister à un événement annuel en l'honneur des médias en présence du président des Etats-Unis", ajoute le parquet.

Le suspect "était prêt à commettre un massacre à l'intérieur d'une salle où se trouvaient les plus hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis", selon le document, qui dénonce "un acte de violence anti-démocratique". 

Le tireur présumé a tiré un seul coup de feu avant d'être pris pour cible à cinq reprises par un agent du Secret Service, selon le texte. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.

Donald Trump a précisé samedi soir qu'un agent avait essuyé un coup de feu mais avait été protégé par son gilet pare-balles.

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Avril 2026 à 10:47 | Lu 374 fois
           



Ajouter un commentaire
-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site