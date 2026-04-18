

Tirs à Washington: le suspect s'est photographié juste avant l'attaque

Tahiti le 29 avril 2026. En tenue de soirée mais armé jusqu'aux dents, le suspect qui a ouvert le feu lors du gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump s'est photographié juste avant de passer à l'acte, selon une image transmise mercredi par la justice.





Sur la photo, prise dans un miroir, Cole Allen, 31 ans, semble esquisser un demi-sourire alors qu'il s'immortalise avec son arsenal samedi soir dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel Hilton où se déroulait le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison Blanche.



Vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, il porte sur lui des étuis contenant un pistolet, un sac à munitions et un poignard, selon la description qu'en fait le parquet.



Le Californien a clairement "prémédité" son geste, selon le parquet, qui a transmis la photo dans un document expliquant pourquoi le suspect doit être maintenu en détention.



La photo a été prise à 20h03 locales, soit une demi-heure avant son irruption au point de contrôle donnant accès à l'immense salle de bal où le président des Etats-Unis avait commencé à dîner avec des centaines d'invités composant le gratin de la politique et des médias américains.



Traversant en courant le point de contrôle, il a été stoppé par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités, avant d'avoir pu pénétrer dans la salle.



"Le suspect a tenté de tuer le président des Etats-Unis Donald J. Trump", selon le parquet, qui estime que ses actes "étaient prémédités, violents et calculés pour donner la mort".



"Il s'agit d'une attaque d'une malveillance insondable qui a mis en danger la vie de centaines de personnes dont le seul tort était d'assister à un événement annuel en l'honneur des médias en présence du président des Etats-Unis", ajoute le parquet.



Le suspect "était prêt à commettre un massacre à l'intérieur d'une salle où se trouvaient les plus hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis", selon le document, qui dénonce "un acte de violence anti-démocratique".



Le tireur présumé a tiré un seul coup de feu avant d'être pris pour cible à cinq reprises par un agent du Secret Service, selon le texte. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.



Donald Trump a précisé samedi soir qu'un agent avait essuyé un coup de feu mais avait été protégé par son gilet pare-balles.

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Avril 2026 à 10:47 | Lu 374 fois





