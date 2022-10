Tir mortel sur un tournage: accord entre l'acteur Alec Baldwin et la famille de sa victime

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 05/10/2022 - L'acteur américain Alec Baldwin a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec la famille de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qu'il avait tuée en octobre 2021 en manipulant un revolver lors du tournage du western "Rust", un fait divers dramatique qui a choqué Hollywood.



Dans une publication Instagram, le comédien s'est dit "reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette affaire tragique et douloureuse". La production du film reprendra en janvier 2023, selon un communiqué séparé obtenu par l'AFP.



L'accord, dont le montant n'a pas été divulgué et doit encore être validé par un juge, met fin aux poursuites judiciaires engagées au civil par la famille de Mme Hutchins à l'encontre d'Alec Baldwin.



Une enquête reste toutefois en cours et peut déboucher sur d'éventuelles poursuites pénales, comme l'a rappelé mercredi la procureure générale du Nouveau-Mexique.



"Je n'ai aucune envie de lancer des récriminations ou de désigner des coupables (que ce soit les producteurs ou M. Baldwin)", a commenté le mari de la directrice de la photographie, Matthew Hutchins, cité dans le communiqué de la production du film. "Nous sommes tous convaincus que la mort d'Halyna a résulté d'un terrible accident."



Le tournage doit reprendre en janvier 2023, "avec tous les principaux protagonistes", indique-t-il, précisant qu'il en sera le producteur exécutif.



Le 21 octobre 2021, le tournage de ce western dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique) avait viré au drame lorsque M. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc mais dont un projectile bien réel avait blessé mortellement Halyna Hutchins, âgée de 42 ans.



"Doux-amer"



Le tir avait également blessé le réalisateur du film, Joel Souza, qui s'est réjoui mercredi de la reprise prochaine du tournage.



"Bien que ce soit évidemment doux-amer, je suis heureux qu'ensemble, nous achevions maintenant ce qu'Halyna et moi avions commencé. Tous mes efforts sur ce film seront consacrés à mettre la mémoire d'Halyna à l'honneur", a-t-il expliqué, cité dans le communiqué de la production.



L'accident de tournage, dans un pays régulièrement endeuillé par les armes à feu, avait eu un très fort retentissement, jusqu'au-delà des frontières américaines. Le fait divers avait conduit les studios de Hollywood à une introspection sur les règles et conditions de réalisation des films.



La famille d'Halyna Hutchins avait porté plainte contre l'acteur en février, l'accusant par la voix de leur avocat de "comportement dangereux" et dénonçant les mesures d'économies décidées par les producteurs du film, dont M. Baldwin, ayant selon eux abouti à la mort de la cinéaste.



L'enquête de police, dont les conclusions n'ont pas encore été rendues publiques, s'est notamment attachée à déterminer comment des munitions réelles avaient pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit, précisément pour éviter des accidents.



Alec Baldwin avait encore récemment pointé du doigt l'armurière engagée pour le film, Hannah Gutierrez-Reed, tout en assurant ne pas vouloir la "condamner", et avait également évoqué la responsabilité de l'adjoint à la réalisation Dave Halls, qui lui avait remis l'arme peu avant le tir.



L'acteur de 64 ans, qui figure à l'affiche de nombreux films d'action, s'est notamment fait connaître par son interprétation comique de Donald Trump dans l'émission Saturday Night Live.

