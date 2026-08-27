

Tir - Un niveau relevé entre Tahitiens et Calédoniens

Tahiti, le 17 septembre 2026 - La troisième édition de la Coupe PTOM de tir s’est déroulée à Tahiti du 11 au 15 septembre avec la participation de sélections tahitiennes, calédoniennes et d’une représentante néo-zélandaise. Tant en tir au pistolet qu’au ball-trap, le niveau a été relevé et ça présage d’une compétition intense aux Jeux du Pacifique 2027 d’autant que d’autres pays auront également des ambitions.



Initiée en 2018 lors d’un jumelage entre le club tahitien de l’ASTT et calédonien de Paita, la troisième édition de la Coupe des PTOM (Pays et territoires d’outre-mer) s’est alors déroulée à Tahiti du 11 au 15 septembre, après une précédente édition organisée en 2023 en Nouvelle-Calédonie. Les liens entre fédérations tahitienne et calédonienne sont solides et durables depuis que les deux entités sportives ont signé une convention de développement en 2019. Si les spécialistes calédoniens du tir au pistolet n’ont pu faire le déplacement au Fenua car déjà engagés dans une autre compétition, la délégation calédonienne de ball-trap était dense avec 18 personnes dont 13 tireurs.

Du niveau international en ball-trap



La compétition de ball-trap était organisée au mont Marau sur les installations de l’ASST et du SCCT. Quatre disciplines étaient au programme de samedi à mardi : le Single Rise, le Single Barrel, le point score et le Trap One. Les compétitions entre Tahitiens et Calédoniens sont toujours relevées en ball-trap, mais d’après les spécialistes, la Coupe PTOM 2026 a été d’un niveau digne d’un événement international. On soulignera en ce sens le score parfait (100/100) du tahitien Orohena Adams en Single Rise, mais dans toutes les spécialités les résultats ont été remarquables au niveau des meilleurs. Outre Orohena Adams, le Tahitien Moeava Bambridge a réussi le meilleur score dans deux disciplines (Single Barrel et points score), le Calédonien Fabrice Azzaro l’emportant en Trap One. Ce tireur était déjà venu à la Coupe PTOM en 2018 mais n’avait alors nullement le niveau qui est le sien aujourd’hui et c’est bien lui qui a décroché la médaille d’or au classement Agregat (total général) lors de la remise des prix de l’événement mercredi soir au Royal Tahitien.



Moeava Bambridge a obtenu l’argent et le Calédonien Marion Roumagne le bronze. La Nouvelle-Calédonie s’est imposée devant Tahiti au classement par équipe. Kevin Lepigeon le capitaine de la sélection calédonienne a apprécié la performance de ses tireurs tout en restant mesuré : “On a réalisé une belle performance en gagnant par équipe mais de peu devant Tahiti et mon coéquipier Fabrice Azzaro l’a emporté au scratch en individuel en étant talonné par Moeava Bambridge. C’est un bon bilan pour le ball-trap calédonien d’autant que le niveau de la compétition a été relevé. C’est encourageant en vue des Jeux du Pacifique mais on sait qu’entre Calédoniens et Tahitiens c’est toujours serré et donc on ne s’emballe pas mais nos résultats à la Coupe PTOM sont très encourageants.”

Tahiti bien armé en tir au pistolet



L’absence d’une équipe calédonienne a un peu réduit l’intérêt des PTOM de tir au pistolet mais la compétition n’en a pas moins été également relevée compte tenu de la qualité d’ensemble des tireurs tahitiens, hommes et femmes. Ceux-ci ont bénéficié d’un stage en France du côté de Châteauroux en mai et juin avec huit de leur spécialiste, sous la conduite de l’entraîneur national Patrick Biebuyck. Patrick Biebuyck qui, soulignons-le au passage, a fait un premier séjour à Tahiti en 2025 et sera de retour au mois de décembre.



Les trois jours de compétition au stand de tir Tere Garnier à Titioro ont démontré que le niveau de la discipline s’améliorait constamment. Johan Perchard s’est imposé au classement par agrégat devant Freddy Yen Kway, Mario Horley et la Néo-Zélandaise Charlie Collett qui a stimulé la catégorie féminine.



Par discipline, victoire de Johan Perchard au 25 m. pistol sport et pistol 10 m. et de Freddy Yen Kway au 25 m. pistol standard. Charlie Collett a dominé chez les dames, mais Maeva Yen Kway, Kealani Provost Perchard et Purotu Letourneux, qui devraient être présentes avec la sélection féminine aux Jeux du Pacifique, ont aussi confirmé leur compétitivité. Johan Perchard, le n°1 local du tir au pistolet, semble confiant pour les Jeux du Pacifique : “On a vécu un bel échange avec les Calédoniens mais dommage qu’ils n’étaient pas présents au pistolet. Maintenant la compétition fut quand même intéressante au pistolet car il y a du niveau sur Tahiti. Avec tous les entraînements que l’on enchaîne et les déplacements, le niveau monte constamment comme ce fut le cas à la Coupe PTOM. Je connais bien le niveau calédonien au pistolet car c’est mon pays d’origine et a priori je ne vois qu’un Calédonien qui puisse nous battre aux Jeux du Pacifique et je pense que l’on a de bonnes chances de briller aux Jeux.”



Cela étant, la course aux médailles aux Jeux du Pacifique 2027 ne se résumera pas à un duel entre Tahitiens et Calédoniens surtout au ball-trap où les spécialistes de Samoa, de Fidji et de Norfolk auront des arguments à faire valoir. Mais ça se présente bien quand même pour Tahiti au compte tenu des performances qui viennent de réaliser ses tireurs à la Coupe PTOM 2026.



Patrice Bastian



Résultats

TIR

*Classement Agrégat (total 3 disiciplines)

1.Johan Perchard (Tah) 1625 pts

2. Freddy Yen Kway (Tah) 1618 pts

3. Mario Horley (Tah) 1577 pts

4. Charlie Collett (NZ) 1441 pts 1re femme

5. Michel Darius (Tah) 1430 pts

6. Maeva Yen Kway (Tah) 1421 pts 2è femme

7. Jean-Pierre Mihuraa (Tah) 1351 pts

8. Kealani Provost Perchard (Tah) 1351 pts 3è femme

9. Purotu Letourneux (Tah) 1310 pts 4è femme



BALL-TRAP

*Classement Agrégat (Total 4 disciplines)

1. Fabrice Azzaro (NC) 742 pts

2. Moeava Bazmbridge (Tah) 728 pts

3. Marion Roumagne (NC) 716 pts

4. Orohena Adams (Tah) 714 pt

5. Wareen Le Pironnec (NC) 714 pts

6. Manuel Sanquer (Tah) 713 pts

7. Simon Papa (Tah) 711 pts

8. Kevin Lepigeon (NC) 709 pts

9. Pascal Brettes (Tah) 700 pts

10. Jean-Jacques Teiefitu (Tah) 700 pt

…

27. Maïssa Philippe (NC) 421 pts 1re femme

34. Davina Langouet (NC) 393 pts 2è femme



Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 17 Septembre 2026 à 15:05 | Lu 170 fois



