Tinalei a un incroyable talent

Tinalei a déjà une sacrée expérience de la scène et des concours de chant. Le public polynésien a ainsi pu la découvrir le 10 octobre dernier lors du concert Natihei and friends au grand théâtre de la Maison de la culture, où elle a partagé la scène avec Teiva LC, Raumata et Patrick Noble.



"C'est une surdouée et une autodictate", explique Bruno Demougeot, son professeur de piano et son coach vocal depuis plus d'un an. "Après un an de cours elle était capable de jouer et de chanter en même temps au piano. Au niveau de la technique vocale elle est déjà bien avancée. Elle a une maturité vocale qui est impressionnante à son âge", poursuit le coach de la jeune artiste.



En dépit d'un talent indéniable pour le chant, Tinalei a toujours été recalée lors des différents castings qu'elle a passés. "Tinalei, c'est un exemple de persévérance", confie Bruno Demougeot. "Elle a fait le casting de The Voice Kids il y a deux ans et elle n'a pas été prise. Ça l'a dégoutée. Ensuite elle a fait un autre concours qu'elle n'a pas gagné. Ça l'a encore déstabilisée. Et elle a de nouveau été recalée au dernier casting de The Voice Kids. Pendant nos cours elle disait "je suis nulle, personne n'aime ma voix". Avec sa famille on n'a pas arrêté de l'encourager pour qu'elle continue parce qu'elle a vraiment un talent incroyable. Sa mère a pris alors l'initiative de l'inscrire à La France a un incroyable talent et ça a fait mouche. Il lui manquait juste cette reconnaissance et maintenant elle l'a."



Une prestation qui a fait donc mouche avec l'interprétation du titre "Les moulins de mon cœur" de Michel Grand qui date de 1969. Lors de sa préparation pour cette audition, Bruno Demougeot indique "qu'elle voulait chanter du Alicia Keys et j'ai refusé. Elle a une voix semi-lyrique je lui dit de rester dans son registre. Je crois c'est ce qui a impressionné le jury lors de sa prestation, de voir une artiste si jeune interpréter ce genre de morceau. Tinalei est déjà une artiste accomplie et elle tout ce qu'il faut pour devenir une grande chanteuse."



Le public polynésien pourra découvrir ou redécouvrir la prestation de Tinalei, ce mardi à partir de 20 heures sur TNTV.