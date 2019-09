Timiona Asen vise le podium avec Manu Ura

Parole à Timiona Asen



C’est le début d’une nouvelle aventure à Paea ?

« Je suis parti de Dragon proprement, j’ai laissé des joueurs ainsi que le staff. J’ai pris la décision de partir seul à Paea car j’avais envie de voir autre chose. J’ai voulu travailler avec le maire car c’est un des rares à s’intéresser au football. Il embauche des footballeurs pour travailler dans sa commune. Je suis parti dans ce but-là, pour m’occuper de ce type d’équipe. »



Quels sont les avantages de ce type d’équipe ?

« Je peux dire que c’est semi-professionnel. Les pompiers, les agents et les policiers municipaux sont à l’heure aux entraînements, car c’est pour eux une priorité. Des aménagements sont faits pour qu’ils puissent assister aux matchs officiels et aux entraînements. »



Quelques mots sur l’effectif ?

« Nous avons l’arrivée de Matatia Paama en provenance de Central qui fait également partie de la sélection de Tahiti, au poste de défenseur central. En théorie, je n’ai pas une équipe qui peut viser le titre, mais je vais faire en sorte d’arriver sur le podium. Certains joueurs sont moyens mais on va bosser. J’ai confiance en eux puisqu’ils sont présents aux entrainements pour travailler. »



Comment envisagez-vous le début de saison ?

« Cela fait sept semaines qu’on travaille et on a bien progressé en peu de temps. Apparemment, en raison de l’indisponibilité de Pirae dont plusieurs joueurs font partie des Tiki Toa, on ne jouera pas lors de la première journée. Cela nous pénalise. Personnellement, je pense qu’il faudrait laisser les joueurs de beach soccer faire du beach soccer et nous laisser faire le championnat. »