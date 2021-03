Timide journée des droits de la femme à Hao

Hao, le 8 mars 2021 - Samedi dernier a été organisée à la mairie de Hao une journée de dialogue et d'activités diverses dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme.



Chapiteau dressé, sono de sortie, tenues locales et couronnes de fleurs de rigueur, à partir de 8 heures était organisée, à l'initiative du groupe des femmes de Tiona Nehenehe de la Communauté du Christ et sous la houlette de sa responsable Ahuura Jean, une journée dédiée aux femmes sur deux thèmes : “Femme, qui es-tu ?” et “La valeur d'une femme”.

Ces thèmes ont été traités sous forme d'ateliers ou de débats avec la participation des confessions religieuses locales : catholique, protestante ma'ohi, des saints des derniers jours et de la communauté du Christ. D'autres intervenants ont aussi été conviés, comme la gendarmerie, des représentants de la Santé, médecin et infirmier, ou encore des responsables politiques. Chacun a pu prendre la parole.

Les participants rencontrés sur place, ont reconnu avoir passé une agréable journée d’échanges, fait plutôt rare en ces temps de restrictions sanitaires. La présence de stands d'alimentation et de boissons a contribué à l'esprit festif qui a animé la journée.



On peut cependant regretter un manque de communication autour de l’événement expliquant la faible mobilisation, plusieurs participantes présentes ont d’ailleurs découvert la manifestation par hasard. Quant à la gent masculine, elle a brillé par son absence.