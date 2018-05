Timeri, Jean-Jacques et Angie repartent avec un scooter

PAPEETE, le 11 mai 2018 - Les gagnants de l'opération "Halte à la prise de risques" ont reçu ce vendredi matin, leurs cadeaux. Un scooter 50 cm3, un casque et le matériel adéquat, tous ont été tirés au sort lors de leur participation à cette grande opération de la gendarmerie. L'objectif est de sensibiliser les jeunes aux dangers sur la route.



Depuis 2005, la gendarmerie organise chaque année, l'opération " Halte à la prise de risques " (HPR) sur les routes au fenua. Des journées, " principalement le samedi ", dédiées aux jeunes de 17 à 25 ans, afin de les sensibiliser aux dangers de la route.



Depuis le début de l'année, ce sont déjà quatre sessions qui ont été données, ce qui représentent près de 700 jeunes qui se sont présentés. " Et pendant la journée, on leur fait un petit tour d'horizon sur la sécurité routière. On leur explique ce qu'est l'accidentalité sur les routes de Polynésie, on leur explique les règles de conduite, ce qu'on peut voir sur les routes, les risques que cela entraine. On a également un chirurgien orthopédique qui vient expliquer ce qu'il voit passer tous les jours au bloc, les conséquences… On essaye de faire tout ce qui touche à la sécurité routière, de façon à bien les sensibiliser ", raconte le capitaine Sylvain Vigneux, officier adjoint sécurité et circulation routière.



" Le but de la prévention est de s'attaquer à une population jeune de façon à ce que les comportements sur la route changent ", poursuit-il.



Et pour attirer plus de jeunes à ces journées, des lots sont à gagner, tels que le permis de conduire, le code ou encore un scooter. D'ailleurs, les trois premiers gagnants de l'année ont reçu ce vendredi, leur scooter 50 cm3. Trois jeunes qui savent maintenant quelles sont les comportements à avoir sur la route. " Avant de monter sur un deux-roues, surtout motorisé, il y a un minimum dans l'apprentissage. Bien souvent, les parents confient un deux-roues motorisé sans avoir pris la peine de former leurs enfants. Donc, les jeunes sont livrés à eux-mêmes ", regrette le maréchal des logis-chef Michel Teuira.



Et les jeunes en scooter sont de plus en plus nombreux sur les routes polynésiennes. Ce qui amène les gendarmes à leur faire prendre conscience des dangers qu'ils encourent. Et cela commence par " une bonne conduite qui se fait à l'auto-école ". Autre point, la tenue préconisée par la loi, comme une protection de la tête avec " le port du casque ". " Les enfants de 5 ans et moins sont protégés, de la tête aux pieds. Et les pilotes doivent aller dans ce sens aussi. Là, il s'agit de cylindré de 50 cm3. Quand on regarde bien en nombre d'accidents, ce sont les petites cylindrées qui sont concernées en accident. C'est cette population qu'il faudra surveiller sur Tahiti et Moorea, c'est là qu'il y a une concentration ", explique le maréchal des logis-chef, Michel Teuira. En France, les pilotes d'engin ont l'obligation de porter des gants. " En Polynésie, on va mettre peut-être plus de temps, mais c'est une réflexion que nous devons mûrir pour aider les pilotes à avoir moins de blessures. "



Face aux comportements à risques sur la voie publique, les gendarmes ont décidé de renforcer leurs actions, en augmentant les répressions : " Nous allons être un peu plus incisif pour ceux qui sont complètement imperméables à tous ces messages de prévention ", prévient le capitaine Sylvain Vigneux.



Des messages qui portent leurs fruits auprès des jeunes qui ont participé à ces journées HPR. Chaque année, près d'un millier de jeunes suivent ces formations, et pour clôturer la session du HPR en juin, " on aura en plus une moto 50 cm3 " à gagner.