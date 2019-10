Tiki Toa : deux tests avant les mondiaux

PAPEETE, le 9 octobre 2019 - Après leurs deux matchs amicaux perdus contre l’Espagne et le Japon, les Tiki Toa se préparent pour une prochaine rencontre, à domicile cette-fois-ci, contre l’équipe des Etats-Unis. Ces matchs entrent dans le cadre de leur préparation pour la prochaine Coupe du monde prévue au Paraguay, du 21 novembre au 1er décembre.



Deux rencontres amicales seront proposées au public tahitien les mercredi 30 octobre et vendredi 1er novembre prochain Les Tiki Toa affronteront deux fois les Etats-Unis. Le coach Naea Bennett se félicite de l’organisation de ces deux matchs amicaux à domicile : “C’est vraiment bien pour de jouer ces matchs ici en Polynésie. C’est une façon de remercier le public qui nous soutient, et c’est aussi pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre jusqu’au Paraguay.”



Tahiti a eu l’opportunité de rencontrer les Etats-Unis trois fois depuis leur première confrontation en 2012 à Dubaï, et c’est Tahiti qui s’est imposé à chaque fois. “L’équipe des USA est une bonne équipe avec qui nous avons joué plusieurs fois. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde et aussi le World Beach Games, donc ils auront des matchs de haut niveau. Les rencontrer est donc intéressant pour nous” ajoute le sélectionneur.



Les Tiki Toa avaient joué devant le public tahitien en juin dernier lors du tournoi qualificatif de la zone Océanie, qu’ils avaient remporté. Ils avaient poursuivi leur préparation en partant pour le Japon fin septembre pour deux matchs amicaux. “Nous avons joué deux matchs face à l’Espagne et le Japon, et nous avons perdu les deux matchs. Je ne peux pas dire que je suis content avec ces résultats, je préfère dire que je ne suis pas déçu de ce que j’ai vu” ajoute-t-il amer. Une bonne occasion de se rattraper. FTF/SB