Tiki Toa : au Paraguay para ganar

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Les Tiki Toa ont quitté la Polynésie lundi, direction la Coupe du Monde de beach soccer qui débute le 21 novembre au Paraguay. Malgré une préparation minimale, "l’objectif est évidemment de remporter la compétition" affirme le sélectionneur, Naea Bennett.



Les Tiki Toa sont partis lundi soir pour le Paraguay en vue de participer à la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa qui se déroule tous les deux ans. La compétition débutera le 21 novembre et se terminera le 1er décembre. Seize équipes participeront à ce tournoi réunissant les meilleures équipes du monde.



On retrouve dans le groupe A le Paraguay, la Suisse, le Japon et les États-Unis. Tahiti fait partie du groupe B avec le Mexique, l’Italie et l’Uruguay. Dans le groupe C la Biélorussie, les Emirats Arabes Unis, le Sénégal et la Russie s'affronteront. Le Brésil, le Portugal, le Nigéria et Oman se retrouvent dans le groupe D.



Cinq équipes sont issues de l’union européenne (UEFA), trois de la confédération asiatique (AFC), deux de la confédération africaine (CAF), deux sont issues de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), deux de la confédération sud-américaine (Conmebol), Tahiti représente la confédération océanienne (OFC), la dernière place étant réservée au Pays hôte.



Tahiti a participé aux quatre dernières Coupes du monde de beach soccer, avec une quatrième place en 2013 et deux finales – perdues – en 2015 et 2017. Tahiti s’est également illustré en remportant des distinctions individuelles : Ballon de Bronze pour Raimana Li Fung Kuee en 2013, Ballon d’Or pour Heimanu Taiarui en 2015, et Gant d’Or pour Jonathan Torohia en 2015. Les trois hommes seront présents au Paraguay.



Les Tiki Toa ont pu participer ces deux derniers mois à quatre matchs amicaux avec à la clé deux défaites contre l’Espagne (7-8) et le Japon (4-4 /5-4 tab) et deux victoires contre les Etats Unis (5-4 et 5-2).



Dans une interview à Fifa.com, l'entraîneur Naea Bennett a déclaré "Nous sommes heureux d’avoir disputé ces deux finales. Maintenant, l’objectif est évidemment de remporter la Coupe du Monde. Nous savons que ce sera très difficile car la compétition est de plus en plus rude. Nous avons joué cinq ou six matches depuis la dernière édition. Comparé à d’autres équipes, ce n’est vraiment pas grand-chose. Dans un premier temps, il va falloir accéder à la seconde phase de la compétition." SB