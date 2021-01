Tikehau, la renaissance de l'île aux oiseaux

L’arbre dominant aux Tuamotu était le magnifique et altier “Pisonia grandis”, les pu’atea, dont les jeunes feuilles sont délicieuses mangées comme des épinards.





Cet arbre produit un humus exceptionnel par la conjonction de deux phénomènes ; comme il est très élevé, c’est lui que les oiseaux de mer préfèrent pour nidifier, hors de portée des hommes et de cette saleté de félin qu’ils ont introduit, le chat. Ces oiseaux, la nuit venue, s’y installent (ils le font aussi de jour durant la couvaison et pour nourrir les jeunes) et leurs déjections tombent sur les feuilles plus basses et accélèrent leur chute. En plus clair, le mélange des feuilles et des fientes permet, en quelques décennies, de constituer un humus d’une exceptionnelle épaisseur (un mètre n’est pas rare) et d’une qualité sans égale !





Intéressant pour les Pisonia grandis qui voient donc leur avenir assuré par la germination, dans ce terreau, de leurs graines. Et ainsi se régénère spontanément la forêt d’ombre, de fraîcheur et de verdure. De part et d’autre de ces grands arbres, toute une flore étagée en profite, côté océan et côté lagon.