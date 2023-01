Tikanui Smith dans la cour des géants à l'Eddie Aikau

Tahiti, le 23 janvier 2023 - Tikanui Smith a connu, dimanche, dans la baie de Waimea son premier Eddie Aikau, compétition mythique de surf de gros. Dans des conditions dantesques, le natif de Moorea s'est classé à une anecdotique 27e place, sur 40 surfeurs invités pour l'événement. Mais le plus important était très certainement ailleurs pour Smith pour qui participer à l'Eddie Aikau était déjà une belle victoire.



Sept ans après sa dernière édition, l'Eddie Aikau, compétition mythique de surf de gros, a pu se tenir, ce dimanche, sur le north shore de O'ahu dans des conditions dantesques. Des vagues énormes, nettement supérieures au minimum requis par les organisateurs (20 pieds hawaiiens, 40 pieds face à la vague, soit 12 m) ont en effet déferlé dans la baie de Waimea.



Et parmi les 40 surfeurs invités et triés sur le volet pour cette prestigieuse compétition, dont six femmes, on retrouvait le “chargeur” tahitien, Tikanui Smith. Le code vert ayant été donné jeudi, le natif de Moorea s'est envolé dans la nuit de samedi à dimanche pour Hawaii. Et à peine descendu de l'avion, l'intéressé s'est attaqué aux monstres d'eau du north shore de O'ahu. Rappelons que le dernier Polynésien à avoir participé à l'Eddie Aikau était Vetea David en il y a plus de 25 ans.



“Une journée de folie”



Pour se rendre compte de la popularité de cette compétition, il suffit de voir le nombre de personnes qui s'est déplacé à Waimea, ce dimanche. Selon les médias hawaiiens, près de 50 000 spectateurs se sont massés sur la plage, les hauteurs et aux alentours de la baie pour espérer apercevoir les héros du jour. D'ailleurs les conditions étaient tellement dantesques que certaines personnes ont été emportées par des vagues.



Côté compétition, l'Eddie Aikau s'est déroulé sur une seule journée. Les surfeurs étaient répartis dans des séries de huit et avaient droit à deux passages. A l'issue, les trois meilleures notes étaient retenues pour constituer leur total. Tikanui Smith a ainsi partagé le “line-up” de Waimea avec quelques belles références du surf mondial, comme le double champion du monde, l'Hawaiien John John Florence, des spécialistes du surf de gros Kai Lenny, Billy Kemper, Lucas Chianca ou encore la Française, Justine Dupont.



Et pour son premier Eddie Aikau, on retiendra que Tikanui Smith s'est classé à une anecdotique 27e place avec un total de 48 points. Mais le plus important était définitivement ailleurs pour le chargeur tahitien qui pourra rajouter à son CV une participation à l'une des plus prestigieuses et selects compétitions de surf de la planète. “Quelle p***** de journée ! Désolé pour les mots mais c'est ce que c'était”, a partagé Smith sur les réseaux sociaux. “C'était la journée la plus folle de ma vie, pouvoir surfer avec toutes ces légendes dans des conditions folles à Waimea.” Les anciens surfeurs, Michel Bourez et Jérémy Florès ou encore l'acteur, Vincent Cassel, ont d'ailleurs salué la performance de Smith. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tikanui Smith (@tikanuismith)



Et l'on retiendra également pour l'anecdote que c'est le sauveteur hawaiien, Luke Shepardson, inconnu du grand public, qui s'est imposé dimanche à l'Eddie Aikau. Ce dernier a devancé John John Florence et Mark Healey.



Sept ans après sa dernière édition, l'Eddie Aikau, compétition mythique de surf de gros, a pu se tenir, ce dimanche, sur le north shore de O'ahu dans des conditions dantesques. Des vagues énormes, nettement supérieures au minimum requis par les organisateurs (20 pieds hawaiiens, 40 pieds face à la vague, soit 12 m) ont en effet déferlé dans la baie de Waimea.Et parmi les 40 surfeurs invités et triés sur le volet pour cette prestigieuse compétition, dont six femmes, on retrouvait le “chargeur” tahitien, Tikanui Smith. Le code vert ayant été donné jeudi, le natif de Moorea s'est envolé dans la nuit de samedi à dimanche pour Hawaii. Et à peine descendu de l'avion, l'intéressé s'est attaqué aux monstres d'eau du north shore de O'ahu. Rappelons que le dernier Polynésien à avoir participé à l'Eddie Aikau était Vetea David en il y a plus de 25 ans.Pour se rendre compte de la popularité de cette compétition, il suffit de voir le nombre de personnes qui s'est déplacé à Waimea, ce dimanche. Selon les médias hawaiiens, près de 50 000 spectateurs se sont massés sur la plage, les hauteurs et aux alentours de la baie pour espérer apercevoir les héros du jour. D'ailleurs les conditions étaient tellement dantesques que certaines personnes ont été emportées par des vagues.Côté compétition, l'Eddie Aikau s'est déroulé sur une seule journée. Les surfeurs étaient répartis dans des séries de huit et avaient droit à deux passages. A l'issue, les trois meilleures notes étaient retenues pour constituer leur total. Tikanui Smith a ainsi partagé le “line-up” de Waimea avec quelques belles références du surf mondial, comme le double champion du monde, l'Hawaiien John John Florence, des spécialistes du surf de gros Kai Lenny, Billy Kemper, Lucas Chianca ou encore la Française, Justine Dupont.Et pour son premier Eddie Aikau, on retiendra que Tikanui Smith s'est classé à une anecdotique 27e place avec un total de 48 points. Mais le plus important était définitivement ailleurs pour le chargeur tahitien qui pourra rajouter à son CV une participation à l'une des plus prestigieuses et selects compétitions de surf de la planète. “Quelle p***** de journée ! Désolé pour les mots mais c'est ce que c'était”, a partagé Smith sur les réseaux sociaux. “C'était la journée la plus folle de ma vie, pouvoir surfer avec toutes ces légendes dans des conditions folles à Waimea.” Les anciens surfeurs, Michel Bourez et Jérémy Florès ou encore l'acteur, Vincent Cassel, ont d'ailleurs salué la performance de Smith.Et l'on retiendra également pour l'anecdote que c'est le sauveteur hawaiien, Luke Shepardson, inconnu du grand public, qui s'est imposé dimanche à l'Eddie Aikau. Ce dernier a devancé John John Florence et Mark Healey.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 23 Janvier 2023 à 14:19 | Lu 675 fois