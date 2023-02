Tiare Tahiti repasse devant Tiare Hinano à Moorea

Moorea, le 6 février 2023 - A l’issue de la troisième journée de la phase 2, Tiare Tahiti profite de sa victoire sur Temanava (3-1) pour repasser en tête du classement. En supériorité numérique face à Mira, Tohiea a concédé le match nul (0-0) et stagne à la troisième place. Dans la dernière rencontre, Tapuhute a battu facilement Tiare Anani sur le score de 10 buts à 3. Tiare Hinano était pour sa part exempté ce week-end.



Pour le premier match de cette troisième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tapuhute était opposé à Tiare Anani samedi sur le stade de Maatea. Face à une formation en proie actuellement à des problèmes d’effectifs, Tapuhute s’est imposé sans problème face à la formation de Paopao sur le score de 10 buts à 3.



Ensuite, dimanche, Tohiea recevait à Afareaitu l'équipe de Mira. Après s’être renforcé durant le mercato de janvier, avec notamment l’arrivée de l’attaquant Herehaunui Ferrand en provenance de l’AS Central Sport, Tohiea se présentait sur le terrain avec un visage conquérant et aurait pu rapidement ouvrir le score sans l’intervention décisive d'Abed-Nego Maraeura, le portier de Mira, sur une tête d’André Hakaupoko (4ème).



C’est ensuite la recrue, Herehaunui Ferrand, qui a mis le feu dans la défense des bleus de Papetoai avec quelques dribles avant d'être stoppé par Freddy Tutavae (9ème). Et pour ne rien arranger aux affaires de Mira, Muera Teinauri, l'attaquant phare de la formation de Papetoai, sortait sur blessure deux minutes plus tard.



Mais la perte de leur buteur allait galvaniser les joueurs de Mira. Sur une contre-attaque, Francis Tchen, entré à la place de Muera Teinauri, a obtenu un penalty que James Dufau, l’attaquant de pointe de Mira, n’a pas réussi à convertir (15ème). Ce même Tchen, après avoir pris de vitesse la défense des blancs, s’est ensuite présenté seul face à Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, avant finalement de perdre son duel (37ème). Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires sur ce score nul et vierge.



Mira résiste à neuf contre onze



En début de deuxième période, Mira a s'est rapidement retrouvé à neuf après les expulsions successives de Freddy Tutave et de Kehutahi Hauariki. Mais en infériorité numérique c’est encore Francis Tchen qui a donné des sueurs froides à la défense de Tohiea. L’attaquant bleu a même cru ouvrir le score en lobant Faahei Vaite la minute suivante. Le but a finalement été refusé à cause d'une faute signalée sur un défenseur central, provoquant du même coup la colère des supporters de Papetoai.



Tohiea a par la suite complètement pris le contrôle du match et s’est procuré plusieurs occasions de but. La reprise de volée de William Bruneau a notamment trouvé le poteau gauche d’Abed-Nego Maraeura ( 60ème) tandis que Herehaunui Ferrand, seul face au but adverse, a vu le portier des bleus arrêter sa frappe du pied gauche (61ème). En toute fin de match, Tamatoaakimi Bruneau, en se présentant à deux reprises seul face au but adverse, aurait pu donner la victoire à Tohiea, mais l'attaquant, comme ses partenaires, a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Grace notamment à sa défense héroïque, la formation de Papetoai a réussi à repousser les assauts des attaquants de Tohiea jusqu’au coup de sifflet final et à arracher les deux points du nul.



Un résultat qui a profité à l’équipe de Tiare Tahiti puisque celle-ci, après avoir battu Temanava sur le score de 3 buts à 1, est repassée en tête du classement tout en repoussant Tohiea et Mira respectivement à quatre et cinq points. Face à Temanava dimanche dernier, Tiare Tahiti a ouvert la marque en fin de première période par Poutetainui Teriinohorai, à la conclusion d’une contre-attaque (1-0). Manarii Porlier a ensuite doublé la mise pour les verts de Maharepa peu avant l’heure de jeu (2-0) avant que Tehani Porlier marque le troisième but de Tiare Tahiti à cinq minutes du coup de sifflet final (3-0). Malgré la réduction du score de Teanui El-Hadjj-Kaddour en toute fin de match (1-3), Tiare Tahiti a assuré sa victoire jusqu’ au bout et reprends donc les commandes du championnat.