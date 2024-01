Tiare Tahiti prend la tête du championnat

Moorea, le 29 janvier 2024 - À l’issue de la première journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti a pris la tête du classement en prenant le dessus sur Mira (2-1). Dans les autres matchs, Tapuhute a atomisé Temanava (11-0) tandis que Tiare Hinano a battu Tohiea (4-1). Tiare Anani était exempté ce week-end.



Le championnat de Moorea de football a repris ce week-end avec la première journée de la phase 2. Pour le premier match, Tohiea recevait Tiare Hinano samedi sur le stade de Afareaitu. Dès la vingtième minute, Albert Mairau a profité d’une passe en retrait de Teiki Vaea pour battre Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, et ouvrir le score pour Tiare Hinano (1-0). Il a fallu attendre le début de la deuxième période pour voir Albert Mairau s’offrir un doublé en battant en deux temps Faahei Vaite. Les mauves de Pihaena ont ensuite déroulé pour le reste de la rencontre. Peu après l’heure de jeu, Cédric Teihotu, bien servi par Albert Mairau, a décoché une belle frappe qui a terminé dans le but adverse (3-0). À dix minutes du coup de sifflet final, Ariinui Metua a même inscrit un quatrième but pour Tiare Hinano en reprenant de la tête un centre de Teiki Vaea (4-0). Après la réduction du score de Tohiea dans les arrêts de jeu (4-1), la rencontre s’est finalement terminée sur le score de 4 buts à 1 en faveur de la formation de Pihaena.



Pour le deuxième match du week-end, Mira recevait Tiare Tahiti dimanche sur le stade de Pihaena. Les joueurs de Maharepa ont immédiatement enchaîné de belles phases de jeu, mais se sont heurtés la plupart du temps à une défense bien regroupée de Mira. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour enfin voir Tiare Tahiti trouver la faille. À la réception d’une longue transversale sur son flanc droit, Ronald Teraiharoa a servi devant le but de Mira Johann Lonchamp qui n’a pas manqué de tromper Arnaud Bruggman, le gardien de Mira, d’une frappe à ras de terre (1-0).



L’entrée de l’attaquant Vivi redynamise les bleus



La réaction des joueurs de Papetoai ne s’est pas fait attendre, puisque trois minutes plus tard, Francis Tchen a profité d’une longue touche pour prendre de vitesse la défense de Tiare Tahiti. L’attaquant des bleus, pourtant seul face au gardien adverse, a raté la balle d’égalisation en frappant sur le poteau gauche des verts. Après ce gros raté des bleus, les joueurs de Maharepa ont repris le contrôle du jeu et se sont créé quelques opportunités. Manarii Porlier, à la réception d’un centre de Manueva Tumg, a vu sa tête passer à côté du cadre adverse (35e). Ce n’était que partie remise puisque le meneur de jeu de Tiare Tahiti, en opportuniste, a récupéré, à la fin de la première période, un ballon repoussé par la défense adverse pour ensuite l’envoyer au fond des filets du but de Mira (2-0). Les deux formations sont donc rentrées au vestiaire avec ce score de 2 buts à 0 en faveur de Tiare Tahiti.



Alors que les supporters de Maharepa pensaient que leur équipe favorite allait passer une seconde période tranquille, ce n’était pas le cas. L’entrée en jeu de l’attaquant Yann Vivi a complètement dynamisé l’attaque des bleus. Ce dernier a même réduit le score à l’heure de jeu en reprenant une passe en retrait de Mauarii Tetuaiteroi avant de battre calmement Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti (2-1). C’était ensuite Francis Tchen, en profitant d’un service de Philippe Nehemia, qui s’est encore présenté seul face à Raiura Hanere, mais l’ailier gauche des bleus a manqué l’immanquable (74e). Francis Tchen s’est encore créé une opportunité la minute suivante, mais a vu sa frappe repoussée par le gardien de Tiare Tahiti.



Après avoir subi les assauts de leurs adversaires, les verts de Maharepa ont repris le match en main avec notamment l’entrée en jeu de Karl Firiapu. Ce dernier a offert un caviar à Manarii Porlier, mais la reprise du plat du pied de ce dernier est passée à côté du poteau droit de Mira (79e). À la 87e minute, Ronald Teraiharoa, après avoir combiné avec Poutetainui Teriinohorai, a perforé la défense des bleus avant de voir da frappe puissante repoussée par la barre transversale adverse. Malgré une dernière action dangereuse de Francis Tchen pour Mira, Tiare Tahiti a gardé son but d’avance jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui lui permet de prendre la tête du classement grâce à cette victoire et les deux points de bonus récoltés en tant que vainqueur de la phase 1. Enfin, dans le dernier match de cette première journée, Tapuhute a atomisé Temanava sur le score de 11 buts à 0.