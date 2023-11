Tiare Tahiti et Tapuhute toujours en tête du championnat de Moorea

Moorea, le 1er novembre 2023 - À l’issue de la 6e journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti et Tapuhute poursuivent leur duel à distance en tête du classement après avoir battu respectivement Mira (2-0) et Temanava (7-1). Le match entre les deux formations, dimanche prochain, s’annonce donc décisif pour l’attribution de la première place. Tiare Hinano récupère pour sa part la troisième place après s’être défait de Tohiea (2-0).



Pour le premier match de la 6e journée de la phase 1 du championnat de Moorea, Tiare Hinano accueillait Tohiea samedi sur le stade de Pihaena. La formation de Pihaena a dans l’ensemble dominé son adversaire durant tout le match. Moana Fanaurai a ouvert le score pour Tiare Hinano à la 20e minute (1-0) avant d’offrir définitivement la victoire à son équipe peu après l’heure de jeu (2-0). Grâce à ce résultat, Tiare Hinano récupère seul la troisième place du classement en devançant son adversaire du jour.



Pour le deuxième match du week-end dernier, Tapuhute était opposé dimanche à Temanava sur le stade de Afareaitu. Dès les premières minutes, la formation de Haapiti, largement favorite, a accéléré pour mettre la pression sur la défense adverse, mais l’équipe B de Temanava, emmenée par de très jeunes joueurs, a eu du répondant. C’est même Vaiharuru Tapotofarerani, l’attaquant des rouges, qui a profité d’une superbe talonnade de Tinorua Toromona pour s’infiltrer dans la défense de Tapuhute avant finalement de voir sa frappe repoussée par Teraimoana Teraitua, le gardien des blancs (2e). Tauirarii Stergios a toutefois profité deux minutes plus tard d’une grosse mésentente entre Tuterai Teiho, le gardien de Temanava, et sa défense pour récupérer la balle et ouvrir le score pour Tapuhute (1-0). À la 18e minute, Tauirarii Stergios s’est cette fois-ci transformé en passeur décisif en servant Simon Taruoura devant le but adverse. Ce dernier n’a pas manqué de doubler la mise grâce à une frappe puissante (2-0). Les joueurs de Haapiti se sont ensuite lancés à l’assaut du but des rouges. Intenable, Tauirarii Stergios a pris de vitesse la défense de Maatea avant finalement de voir sa frappe croisée effleurer le poteau gauche de Tuterai Teiho (20e). Trois minutes plus tard, Rairamanui Temariiauma, bien décalé par Tauirarii Stergios, a à son tour frappé à coté du but de Temanava. Peu de temps après, c’est cette fois-ci le portier des rouges qui a sauvé son but en se jetant dans un premier temps dans les pieds de Tauirarii Stergios (23e), puis en arrêtant une frappe de l’attaquant de Haapiti (29e).



Tapuhute soigne son goal average



Mais à force de subir, la défense de Maatea a encore cédé à la demi-heure de jeu. C’est à ce moment-là que Tauirarii Stergios a profité d’un contre favorable pour décocher une frappe qui a fait mouche (3-0). Alors que les jeunes joueurs de Maatea, nettement moins en jambes que leurs adversaires, ont plutôt bien résisté jusque-là, le match semblait être plié. D’autant plus que Rairamanui Temariiauma a échappé, dans la minute suivante, à la vigilance des défenseurs rouges pour marquer un quatrième but pour Tapuhute (4-0). Peu avant la mi-temps, Théodore Bearune, l’entraîneur-joueur de Temanava, est entré en jeu pour mettre un peu d’ordre dans son équipe. C’est d’ailleurs ce dernier qui a profité d’une erreur du gardien de Tapuhute pour récupérer la balle et servir Vaiharuru Tapotofarerani. L’attaquant des rouges en a profité pour réduire le score (4-1).



Les joueurs de Maatea ont tenté de revenir dans le match au début de la deuxième période. Tauirarii Stergios a toutefois définitivement tué le match en inscrivant un cinquième but pour Tapuhute (5-1). La formation de Haapiti a ensuite fait tourner son effectif en faisant rentrer ses remplaçants. À un quart d’heure de la fin du temps réglementaire, Haifa Mau a profité d’un service de Tevahitua Tepa pour battre à nouveau Tuterai Teiho (6-1). Dans les dernières minutes du match, Rui Vahinetua a clos le score en reprenant victorieusement une passe aérienne de James Dexter (7-1). Avec cette large victoire, la formation de Haapiti soigne son goal average et se maintient à la tête du classement.



Dans le dernier match de cette 6e journée, Tiare Tahiti accueillait Mira dimanche sur le stade de Maharepa. Le champion en titre, malgré une nette domination, a eu beaucoup plus de mal que prévu pour venir à bout de la courageuse équipe de Papetoai. Mana Teniau a ouvert le score pour la formation de Maharepa à la 18e minute en tirant directement un corner dans le but de Mira (1-0). Après quelques occasions de but gâchées, Tiare Tahiti a définitivement assuré sa victoire à la 78e minute grâce à un but de Manarii Porlier (2-0). Ce qui permet à la formation de Maharepa de rester à la hauteur de Tapuhute à la tête du classement. La dernière journée de cette phase 1 offrira donc une affiche de choc entre les deux co-leaders, dimanche, sur le stade de Afareaitu.





