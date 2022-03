Tiare Music Awards : L'interprète Sheyn de retour au fenua

Tahiti le 17 mars 2022 - À l'occasion des Tiare Music Awards 2022 prévus ce samedi 19 mars à partir de 18 heures à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts, le chanteur Sheyn revient au fenua. L'interprète est nommé dans la catégorie "artiste masculin de l'année" aux cotés de quatre poids lourds de la scène local : Aremistic, Eto, Nohorai Temaiana et Sylvio Cicero.



L'artiste Sheyn est nommé pour la première édition des Tiare Music Awards 2022 dans la catégorie "artiste masculin de l'année". Une fierté pour l'artiste d'origine tahitienne et martiniquaise qui sera en compétition avec quatre autres poids lourds locaux : Aremistic, Eto, Nohorai Temaiana et Silvio Cicero.



Sheyn Ariitea, de son nom complet, est un habitué de la scène musicale. En effet, à tout juste 18 ans, il est remarqué par le label suisse Genevois et participe la même année au NRJ Music Tour, à L'Arena de Genève, en tant que "nouvelle découverte du RnB Urbain français". L'artiste interprétait alors ses compositions devant une foule de 10 000 personnes. Dans la foulée, il signe chez Wagram Music, en Métropole, et Universal Music, en Suisse, pour préparer son premier album "Ma Plume Eternelle" sorti en 2009. L'album est une réussite et trois clips sont tournés.



Artiste hétéroclite



De la pop urbaine en passant par le zouk/kombat ou encore le reggae et le Tahitian beat, Sheyn aime jongler entre les différents styles musicaux. Son tout dernier single, Porinetia, cartonne sur les réseaux, notamment sur Tiktok où le titre est repris dans des centaines de vidéos. Aujourd'hui, Sheyn cumule trois titres classés numéro 1 dans le To'o 20 de Tiare FM: Porinetia, Vahine et Tout Doucement. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier titre que l'interprète s'est rapidement hissé sur le devant de la scène musicale tahitienne, faisant parti des artistes les plus écoutés au fenua.



L'artiste se réjouit de faire parti des 30 artistes nommés pour le concours. Une fierté pour le chanteur qui réside actuellement en France. Il promet une prestation de qualité le soir de la cérémonie, samedi.



Le public a jusqu'au vendredi 18 mars pour voter et soutenir leurs artistes favoris nommés dans les six différentes catégories. Soit par SMS au 7720 ou sur les sites de Tiare FM et Radio 1.



Les quatre autres nommés de la catégorie Aremistic

Influencé par les arts polynésiens de la musique et de la danse, Aremistic a choisi de suivre son rêve et devenir auteur-compositeur. Après ses études en Nouvelle-Zélande, le chanteur revient sur ses terres natales et redouble d'efforts pour concrétiser son projet. Son single "Better Man" retentit sur toutes les ondes radios de la Polynésie et enflamme la toile. Sa carrière est lancée !

Eto

En 2015, Eto sort de l'anonymat après publication de ses titres "Tō ‘oe Parataito" et "Nātura". Il se qualifie pour participer à "La nouvelle star 2017" où il termine 13ème du concours. Néanmoins, il témoigne d'en être ressorti "grandi et satisfait". Très prochainement, le chanteur prévoit de sortir son nouveau single "Naviguons", qui raconte la recherche de l'île parfaite.

Nohorai Temaiana

Révélé au grand public lors du Hura Tapairu 2017 avec sa composition "To'a Marama" pour le groupe Tamariki Poerani, Nohorai Temaiana continue de captiver les ondes locales de sa voix suave et de sa guitare. À ce jour, il compte de nombreux succès locaux tels que "Rei a varua" ou encore "Marama".

Silvio Cicero

Diplômé de la Los Angeles Music Academy, Silvio Cicero est un as de la guitare. Sa ballade "Here Faito Ore" charme les ondes de la Polynésie et lui vaut une place au côté des grands noms de la musique locale.

Influencé par les arts polynésiens de la musique et de la danse, Aremistic a choisi de suivre son rêve et devenir auteur-compositeur. Après ses études en Nouvelle-Zélande, le chanteur revient sur ses terres natales et redouble d'efforts pour concrétiser son projet. Son single "Better Man" retentit sur toutes les ondes radios de la Polynésie et enflamme la toile. Sa carrière est lancée !En 2015, Eto sort de l'anonymat après publication de ses titres "Tō ‘oe Parataito" et "Nātura". Il se qualifie pour participer à "La nouvelle star 2017" où il termine 13du concours. Néanmoins, il témoigne d'en être ressorti "grandi et satisfait". Très prochainement, le chanteur prévoit de sortir son nouveau single "Naviguons", qui raconte la recherche de l'île parfaite.Révélé au grand public lors du Hura Tapairu 2017 avec sa composition "To'a Marama" pour le groupe Tamariki Poerani, Nohorai Temaiana continue de captiver les ondes locales de sa voix suave et de sa guitare. À ce jour, il compte de nombreux succès locaux tels que "Rei a varua" ou encore "Marama".Diplômé de la Los Angeles Music Academy, Silvio Cicero est un as de la guitare. Sa ballade "Here Faito Ore" charme les ondes de la Polynésie et lui vaut une place au côté des grands noms de la musique locale.

Rédigé par Lana Chaine le Jeudi 17 Mars 2022 à 18:01 | Lu 101 fois