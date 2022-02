Tiare Hinano solide leader à Moorea

Moorea, le 21 février 2022 - A l’issue de la 12e journée, Tiare Hinano profite de sa victoire sur Tohiea (2-0) pour accentuer l‘écart sur son dauphin Tapuhute, exempté ce week-end. Mira fait la mauvaise opération du week-end en se faisant battre par Temanava (2-3) et stagne à la troisième place. Dans le dernier match, Tiare Anani et Tiare Tahiti n’ont pu se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge.



Un choc à l’occasion de la 12e journée du championnat de Moorea, samedi au stade de Maatea. D’un côté, le leader, Tiare Hinano et de l’autre le champion en titre, Tohiea. Dès les premières minutes, on assistait à un match physique entre deux formations qui ne se sont pas faits de cadeau. La première grosse action du match est à mettre à l’actif de Pierre Kohumoetini, de Tohiea, qui a obligé Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano, a repoussé sa grosse frappe (4e).



La réponse des mauves de Pihaena a été cinglante. En voulant empêcher Albert Mairau, l’attaquant de Tiare Hinano, de marquer, Mairau Fahei Vaite, le portier de Tohiea, a repoussé la balle dans les pieds de Moana Fanaurai, l’ailier gauche des mauves, qui n’avait plus qu’à pousser la balle dans le but (1-0). Le match a continué à être haché et il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les blancs de Afareaitu réagir avec un superbe ciseau de Vaitua Teraitua qui est passé à quelques centimètres de la lucarne gauche du but des mauves. À la 35e minute, c’était au tour d’André Teikihakaupoko, le numéro 10 de Tohiea, de manquer de précision devant le but adverse. Le score n’a plus bougé jusqu’à la pause.

Tiare Hinano plus réaliste Malgré une équipe de Tohiea plus offensive au retour des vestiaires, Tiare Hinano a failli doubler la mise sur un corner direct de Tiaihau Teihotaata. C’était sans compter l’intervention de Faahei Vaite (64e). Tohiea a insisté et était à deux doigts d’égaliser dans le dernier quart d’heure. Boufeldja Laribi, a vu sa puissante reprise de volée repoussée par le gardien des mauves, puis la frappe enroulée de Heiarii Tavanae a dans la foulée effleuré le poteau gauche du but adverse. Plus réaliste, Tiare Hinano a finalement fait le break à la 85e minute par Albert Mairau qui, en réceptionnant une longue passe aérienne de Uramea Teihotaata, a résisté à la charge d’un défenseur blanc pour aller battre le gardien de Tohiea (2-0). Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire et garde ainsi la tête du classement général.

Mira en échec Le deuxième match a opposé Mira à Temanava, dimanche toujours au stade de Maatea. Bien qu’elle n’a pas été ultra dominante dans le jeu, l’équipe de Mira peut regretter leurs nombreuses occasions de but gâchées en première période. Mihirau Germain, James Dufau et Teraivahia Germain ont tous manqué de précision dans le dernier geste. Même en étant moins dangereux, Temanava a fait jeu égal avec son adversaire et a failli ouvrir la marque à la 42e minute, mais Samuel Isaia, pourtant bien placé à la limite de la surface adverse, a raté le cadre.



Mais à force d’insister, Francis Tchen a finalement ouvert le score pour Mira avant l’heure de jeu grâce une frappe déviée dans le but des rouges (1-0). Cela n’a pas pour autant découragé Temanava puisque Turuarii Marirai a égalisé sur penalty à la 62e minute (1-1). Les rouges ont ensuite fait complètement basculé la rencontre en cinq minutes. Turuarii Marirai sur une reprise de volée victorieuse à la 67e minute a d’abord donné l’avantage à Temanava (2-1), puis Vaiharuru Tapotofarerani, bien lancé en profondeur, s’en est allé battre à nouveau le gardien adverse à la 71e minute avec plein de sang froid (3-1). Mira a eu beau réduire le score dans les dix dernières minutes, grâce à Temuriavai Taaviri, le score n’a pas plus bougé. Ce qui a permis à Temanava de créer la grosse surprise de ce week-end.



Dans le dernier match, Tiare Tahiti a accroché l’équipe de Tiare Anani pour obtenir un résultat vierge (0-0) dimanche à Maharepa.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 21 Février 2022 à 20:11 | Lu 259 fois