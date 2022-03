Tiare Hinano remporte le choc face à Tapuhute à Moorea

Moorea, le 21 mars 2022 - À l’issue de la deuxième journée de la phase 2, Tiare Hinano conserve la tête du classement après avoir surclassé Tapuhute (5-2) qui rétrograde pour sa part à la troisième place. Après sa victoire contre Tiare Anani (1-0), Mira conserve sa deuxième place. Dans la dernière rencontre, Temanava et Tohiea ont fait match nul et restent à portée du podium.



Le choc de cette deuxième journée de la phase 2 du championnat de Moorea a opposé le leader, Tiare Hinano à Tapuhute, au stade de Pihaena. Le début du match a été équilibré avec deux formations portées sur l’offensive. Au fil des minutes, Tiare Hinano se faisait beaucoup plus menaçant avec des milieux qui mettaient parfaitement sur orbite ses attaquants. Et c’est finalement Toahiti Germain qui a concrétisé la domination de Tiare Hinano par un magnifique but. En reprenant instantanément une passe en retrait de Moana Germain, le milieu de terrain a décoché une frappe victorieuse en pleine lucarne à la 17e minute (1-0).



Tapuhute n’a pas tardé à réagir. Tevaihau Tehuritaua, après une faute de la défense mauve sur Junior Tiaoao, a égalisé peu de temps après sur pénalty (1-1). Malgré l’égalisation, les attaquants mauves ont continué à mettre le feu dans la défense de Tapuhute et ont, à leur tour, obtenu un penalty après que le très remuant Muera Teinauri ait été fait fauché dans la surface de réparation adverse. Albert Mairau n’a pas tremblé face à Teraimoana Teraitua, le gardien de Tapuhute, pour donner l’avantage aux siens peu avant la demi-heure de jeu (2-1). Malgré quelques tentatives individuelles de Junior Tiaoao, le score n’avait plus bougé jusqu’à la pause.

Tiare Hinano récite son football Les joueurs de Haapiti sont revenus des vestiaires en imposant à leur adversaire une grosse bataille physique au milieu de terrain, mais les attaquants des mauves ont été les plus redoutables. Après avoir raté l’immanquable face au but adverse (48e), Albert Mairau a dribblé la défense de Tapuhute pour remettre ensuite un caviar à Moana Fanaurai. L’ailier gauche des mauves n’avait alors plus qu’à placer la balle dans le but vide des bleus pour accentuer l’écart avant l’heure de jeu (3-1).



À la 69e minute, Moana Fanaurai s’était cette fois-ci transformé en passeur décisif en se jouant des défenseurs adverses dans son couloir gauche, puis en servant Albert Mairau face au but de Tapuhute. Ce dernier a alourdi le score grâce à une frappe à ras de terre (4-1). Le match a par la suite baissé en intensité. Après la réduction du score de Rui Vahinetua pour Tapuhute (4-2) à la 83e minute, Marama Teinauri a marqué un cinquième but pour Tiare Hinano en profitant d’un service de Toahiti Germain (5-2). Le score s’est finalement soldé par une écrasante victoire de Tiare Hinano face à Tapuhute.



Mira seul dauphin Le deuxième match de ce week-end a opposé Mira à Tiare Anani. Les deux formations se sont complètement neutralisées dans le jeu en première période et ont chacune eu quelques opportunités pour marquer. L’action la plus dangereuse du coté de Tiare Anani est à mettre à l’actif de Teihoarii Tama qui a perdu son duel face à Louis Vayrac, le portier de Mira, à la demi heure de jeu tandis que Teheura Tapu, après une remise de Allan Hnyeikone, a vu sa frappe frôler la barre transversale du but des oranges à la 35e minute. C’est encore Teihoarii Tama qui a frôlé l’ouverture du score en début de deuxième période, mais sa reprise de volée est passée à quelques centimètres du montant droit de Louis Vayrac. Par la suite, les joueurs de Paopao ont flanché physiquement alors que Robert Taiore, le coach de Mira, en a profité pour entrer ses nouvelles cartouches.



Les joueurs de Papetoai ont alors pris le dessus sur leur adversaire et ont logiquement ouvert le score à la 54e minute par Allan Hnyeikone. Après avoir réceptionné une longue transversale, l’attaquant des bleus a éliminé le dernier défenseur des orange pour s’en aller battre Matahi Peu, le portier de Tiare Anani (1-0). Mira a par la suite géré le match tranquillement. Malgré une frappe dangereuse de Mihirau Germain (61e) et une frappe de Teraivahia Germain sur le poteau droit de Tiare Anani (88e), le match s’est terminé par une courte, mais très précieuse victoire de la formation de Papetoai qui est désormais seul dauphin de Tiare Hinano. Dans le dernier match du week-end, Temanava et Tohiea n’ont pu se départager et se sont quittés sur le score de un but partout.



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 21 Mars 2022 à 19:11