Tiare Hinano quasiment titré à Moorea

Moorea, le 20 juin 2022 - Après la 14e journée de championnat, Tiare Hinano est quasiment assuré de décrocher le titre de champion de Moorea après son succès par forfait face à Temanava. Tohiea a consolidé pour sa part sa deuxième place en dominant facilement Tiare Tahiti (5-0). Mira de son côté a repris la troisième place du classement après son succès face à Tapuhute sur le score de 3-0.



Après la victoire de Tiare Hinano par forfait contre Temanava lors de la 14e et dernière journée, jouée ce week-end, le club de Pihaena est quasiment assuré d’obtenir le titre de champion de Moorea pour cette année 2022. Quasiment champion car la Ligue de football de Moorea attribuera en fin de saison des points bonus aux clubs en fonction des équipes jeunes engagées par lesdits clubs et du nombre d'arbitres que ces derniers comptent en leur sein. Mais avec neuf points d'avance au classement sur son dauphin, Tohiea, et avec encore un match en retard à disputer le 26 juin, le titre ne devrait vraisemblablement pas échapper à Tiare Hinano.

Et donc pour cette fin de saison à Moorea, on se bat pour les places d'honneur.



Dans la lutte pour la troisième place, Tapuhute et Mira avaient rendez-vous, samedi, à Maatea. Le match a mal commencé pour les joueurs de Papetoai puisque son gardien, Louis Vayrac, a dû sortir dès la 7e minute après un choc avec Rui Vahinetua, l’attaquant de Tapuhute. Ce dernier, bien servi par Junior Tiaoao, avait loupé de peu son duel avec le portier de Mira. Arnaud Bruggman, en remplacement dans le but des bleus, n’a pas tardé à être sollicité puisqu’il a dû s’employer pour empêcher Tevaihau Tehuritaua de marquer sur un corner direct (20e). A la demi-heure de jeu, il a encore sauvé son équipe en effectuant cette fois-ci un double arrêt en repoussant une frappe puissante de Junior Tiaoao, puis dans la foulée un tir de Rui Vahinetua.

Mira plus réaliste Sur l’action qui a suivie, Allan Hnyeikone, l’attaquant de Mira, a enfin pu percer la défense adverse, mais a buté sur Teraimoana Teraitua, le portier de Tapuhute. Le match s’est ensuite débridé et c’est encore Allan Hnyeikone, à la réception d’une longue transversale, qui s’est montré dangereux peu avant la pause avec une frappe de demi-volée arrêtée par le portier des blancs. Ce sont ensuite les attaquants de Haapiti qui ont failli ouvrir le score avec notamment la frappe de Rui Vahinetua qui a effleuré le poteau gauche de Mira (48e) et le coup-franc lobé de Tevaihau Teraitua qui a été détourné par Arnaud Bruggman sur son poteau gauche (51e).



Des occasions ratées lourdes de conséquences car Mira a été plus réaliste. A la 57e minute, Heiariki Aleonard a ouvert le score pour la formation de Papetoai en reprenant victorieusement de la tête un corner (1-0). Juste avant l’heure de jeu, c’était au tour de Mihirau Germain de marquer grâce à une frappe à ras de terre précise (2-0). Les joueurs de Haapiti ont continué à attaquer, mais ont encore échoué de revenir dans la partie après le tir de Simon Taruoura sur le poteau gauche de Mira (62e). Allan Hnyeikone a ensuite définitivement mis KO ses adversaires en concluant un mouvement collectif de son équipe à la 70e minute (3-0).



Malgré un coup-franc de Tevaihau Tehuritaua encore arrêté par Arnaud Bruggman (79e), le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Ce résultat permettait ainsi à Mira de reprendre la troisième place au classement grâce à une meilleure différence de but. Et avec un match en retard par rapport à son rival de Haapiti, la formation de Papetoai aura l'occasion le 26 juin de s'emparer seule de cette troisième place.

Tohiea déroule face à Tiare Tahiti Dans les autres rencontres du week-end à Moorea, Tohiea recevait, dimanche à Afareiatu, Tiare Tahiti, avec pour objectif dans ce match de consolider sa place de dauphin. Vaitua Teraitua, l’attaquant de Tohiea, a tué le suspens en première période en marquant trois buts pour son équipe (13e, 27e, 37e). Les verts de Maharepa ont montré du mieux en deuxième période en résistant jusqu’à la 76e minute. C’est à ce moment-là que Vaitua Teraitua a profité d’un ballon relâché par Patrick Tavaitai, le portier de Tiare Tahiti, pour signer un quadruplé. Nordman Rainui, l’attaquant de pointe de Tohiea, a porté la marque à 5 buts à 0 grâce à une frappe lointaine.

Classement général Pts J

1 Tiare Hinano 43 11

2 Tohiea 34 11

3 Mira 29 10

4 Tapuhute 29 11

5 Tiare Anani 23 11

6 Temanava 17 11

7 Tiare Tahiti 11 11



Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 20 Juin 2022 à 19:28 | Lu 214 fois