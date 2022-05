Tiare Hinano prend une option sur le titre à Moorea

Moorea, le 30 mai 2022 - En profitant du forfait de Tiare Tahiti et de la défaite de son dauphin, Tohiea, face à Tapuhute (3-1), le leader, Tiare Hinano, a conforté son avance au classement du championnat de Moorea. Dans la dernière rencontre du week-end, Tiare Anani a atomisé Temanava par 18 buts à 2.



Lors des matchs en retard de la 7e journée de la phase 2 joués, jeudi dernier, Tiare Hinano avait repris la tête du classement en dominant Temanava sur le score de 5 buts à 0. Après donc s’être fait doubler par le club de Pihaena, le nouveau dauphin, Tohiea, devait absolument battre, samedi à Maatea, Tapuhute, pour le compte de la 11e journée, pour ne pas se faire distancer.



Et ce sont les bleus de Haapiti qui ont été les plus entreprenants durant le premier quart d’heure de jeu avec notamment Junior Tiaoao qui a obligé Faahei Vaite à faire deux gros arrêts sur une frappe lointaine(10e), puis sur un coup franc bien travaillé (14e). Et à force d'insister, Tapuhute a ouvert le score à la 23e minute lorsque le même Junior Tiaoao a dévié un coup franc de Tevaihau Tehuritaua dans la lucarne droite de Tohiea (1-0). Les deux formations se sont ensuite neutralisées jusqu’à la pause.

Le choc Tiare Hinano-Tohiea à venir pour le titre Au retour des vestiaires, Christophe Gendron a tout de suite égalisé pour Tohiea en reprenant de la tête un coup franc d’André Teikihakaupoko (1-1). Le match s'est ensuite débridé. Taphute était même tout proche de prendre l’avantage sur une reprise de volée de Tauirarii Stergios bien repoussée par Faahei Vaite (54e). Ce n’était que partie remise puisque les bleus de Haapiti ont repris l'avantage à l’heure de jeu grâce à un coup-franc, transformé aux abords de la surface par Tevaihau Tehuritaua (2-1). Tohiea a poussé pour égaliser et s'est procuré une belle situation sur un coup-franc d’André Teikihakaupoko qui a frôlé le poteau gauche de Tapuhute.



Les joueurs de Afareaitu se sont ensuite heurtés à la solide défense des bleus et se sont exposés à des contre-attaques. C’est justement sur une contre-attaque bien construite à 10 minutes du coup de sifflet final que Vahinetua Rui, sur un excellent service de Tamahere Taiaore, a assommé Tohiea en marquant le troisième but de son équipe (3-1). Les blancs de Afareaitu ne referont jamais leur retard et concède donc une défaite qui compromet forcément leurs chances de conserver leur titre de champion de Moorea. D’autant plus que dimanche, le leader, Tiare Hinano, en profitant du forfait de Tiare Tahiti, a repoussé Tohiea à six points. À trois journées de la fin du championnat, le choc à venir, ce samedi, entre Tiare Hinano et Tohiea s'annonce décisif pour le titre.



Enfin dans le dernier match du week-end, Temanava était opposé, dimanche, à Tiare Anani au stade de Maharepa. Les rouges et noirs de Maatea n'ont pas pu présenter une équipe au complet en raison, selon un de ses dirigeants, du "ōro'a mē" protestant. Tiare Anani n’a toutefois fait aucun sentiment à son adversaire en lui infligeant une très lourde défaite. La messe était déjà dite à la mi-temps puisque le club de Paopao menait déjà par 8 buts à 1. La rencontre s’est finalement terminée sur le score fleuve de 18 à 2 en faveur de Tiare Anani avec notamment un quintuplé de Heihau Hanere et un sextuplé de Teihoarii Tama.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 30 Mai 2022 à 19:54 | Lu 262 fois