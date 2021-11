Tiare Hinano premier leader à Moorea

Tahiti, le 8 novembre 2021 - La saison 2021-2022 du championnat de football de Moorea a débuté le week-end dernier. Lors de cette première journée, Mira a battu facilement Tiare Tahiti sur le score de 4 buts à 1 tandis que Tiare Hinano a remporté le derby de Paopao en écrasant Tiare Anani (7-0). Le champion Tohiea s’est fait respecter en dominant Tearaa (6-0). La rencontre entre Tapuhute et Temanava a, elle, été reportée à une date ultérieure.



La saison de football est également lancée à Moorea. Le premier match de cette première journée a opposé le club de Tiare Tahiti, de Maharepa, qui recevait dans son stade l'équipe de Mira, de Papetoai. Suite au départ de nombreux joueurs, les bleus de Papetoai ont aligné de très jeunes joueurs, formés au club, face à l’équipe B de Tiare Tahiti (son équipe A joue en ligue 1 Vini).



Ce sont toutefois les bleus qui ont, dès les premières minutes, lancé les premières attaques, mais ces derniers ont buté à chaque fois sur la solide défense des verts. Il a fallu attendre la 15e minute pour voir Roustan Reginald trouver la faille pour Mira en s’infiltrant par une action individuelle dans la défense adverse et tromper Manea Michel, le portier de Tiare Tahiti, par une frappe à ras de terre (1-0).

Tiare Tahiti en manque de réussite Deux minutes plus tard, c’est Mihirau Germain qui a pris de vitesse, sur son flanc gauche, les défenseurs de Tiare Tahiti pour aller battre le portier des verts (2-0). Dépassé, le club de Maharepa a encore encaissé un troisième but, à la vingtième minute. Lors d’un duel gagné face à James Dufau, Michel Manea a repoussé la balle dans les pieds de Mihirau Germain, qui n’avait plus qu’à l’envoyer dans le but vide (3-0).



Tiare Tahiti a ensuite profité de la baisse de régime des joueurs Papetoai pour réagir. Yannick Vivi, en bénéficiant d’une remise de Vaea Teiki, s’est présenté seul face au but adverse mais a finalement vu son tir frôler le montant gauche des buts Louis Vayrac, le portier de Mira (37e). Juste avant la pause, Teiki Vaea, la principale menace de l’attaque des verts, s’est joué de la défense de Mira par avant de réduire la marque en plaçant calmement sa balle dans le but vide (3-1).



Au retour des vestiaires, Mira a tout de suite tenté de camper dans le camp adverse, mais c’est encore Teiki Vaea qui leur a donné des frissons. Il s’est d’abord présenté seul face au portier de Mira, mais a vu son lob passer à coté de la cage (47e). Deux minutes plus tard, l’attaquant des verts s’est encore joué des défenseurs de Mira, mais sa frappe est passée à quelques centimètres de la cage de Mira.



À la 54e minute, le même Vaea a profité d’une perte de balle de Mira pour s’offrir un nouveau duel face au portier des bleus, mais l’attaquant s’est une nouvelle fois loupé. Les joueurs de Mira n’ont pour leur part pas manqué leurs opportunités puisqu’à la 65e minute, Miria Amadeo, a réalisé un exploit individuel en trompant Manea Michel d’une belle frappe brossée (4-1). Malgré quelques petites occasions des joueurs de Papetoai et un dernier penalty raté Tiare Tahiti en fin de match, le score n’a finalement plus bougé.

Tiare Anani dépassé en deuxième mi-temps Dans le deuxième match de ce week-end, Tiare Anani, de Paopao, a rencontré Tiare Hinano, de Pihaena. Un début de match équilibré entre les deux formations, mais au fil des minutes, Tiare Hinano a pris l'ascendant sur son adversaire. C’est d’ailleurs Mairau Albert qui a profité d’un débordement rapide, puis d’un centre de la gauche de Muera Teinauri pour ouvrir la marque pour Tiare Hinano.



Tiare Anani a eu quelques opportunités pour revenir au score, mais la frappe de Manarii Neuffat est passé juste au dessus de la cage adverse (24e) tandis que Teihoarii Tama, après un exploit technique, a vu son tir capter fermement par Rautea Wong, le portier des mauves (29e). C’est toutefois Muera Tenauri qui a doublé la mise à la 39e minute en étant à la conclusion une fois de plus d’une attaque éclair.



Après avoir plutôt montré une bonne résistance en première période, les joueurs de Paopao sont complètement passés à côté de leur match dans le deuxième acte. Ces derniers, qui n’ont rien pu faire pour arrêter les vagues mauves, ont du encaisser cinq nouveaux buts. Tenauri Muera, auteur de deux nouvelles réalisations, et Albert Mairau, qui a marqué trois buts en deuxième période, ont été les bourreaux de Tiare Anani.



Dans le troisième match de cette première journée, le champion en titre, Tohiea, a battu sans surprise Tearaa sur le score sans appel de 6 à 0. Le dernier match entre Tapuhute et Temanava a par contre été reporté en raison de l’inondation du terrain de Maatea.



Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 8 Novembre 2021 à 18:50