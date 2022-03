Tiare Hinano garde le rythme en tête

Moorea, le 7 mars 2022 - À l’issue de la 14e et dernière journée de la première phase du championnat de Moorea, Tiare Hinano a conservé la tête du classement après sa large victoire sur Temanava (7-1). Mira s’est défait pour sa part de Taphute (2-1) et reste accroché à la deuxième place. Malgré sa défaite, Taphute reste sur le podium. Toutes les équipes attendent désormais l’attribution des points bonus par la ligue de Moorea, mercredi, avant de connaitre le classement définitif de cette première phase.



La 14e et dernière journée de la phase 1 du championnat de Moorea s'est jouée le week-end dernier. L’enjeu pour les équipes de l’île sœur était de grappiller les derniers points possibles sur le terrain avant de connaître, mercredi, le classement définitif avec l’attribution des points bonus et d’attaquer la phase 2 le week-end prochain.



Le leader, Tiare Hinano, était opposé à Temanava, dimanche, au stade de Maatea. Le début de la rencontre a été plutôt équilibré et animé entre deux formations bien en place. Ce sont les rouge et noir qui ont sonné la première grosse alerte de la partie, mais la frappe puissante de Hiroana Tunoa s’est écrasée sur le poteau droit de Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano (2e). C’était ensuite aux attaquants mauves de se mettre en évidence. Muera Teinauri a vu sa déviation sauvée par les défenseurs rouges sur leur ligne de but (23e) tandis que le tir en pivot d’Albert Mairau a heurté le poteau droit du but de Temanava (27e).

Tiare Hinano déroule face à Temanava Puis Tiare Hinano a logiquement ouvert le score après la demi-heure, avec un centre tir de Gaiz Aroquiame qui a surpris toute la défense de Temanava (1-0). Les mauves ont enfoncé le clou dès la minute suivante lorsqu’Albert Mairau a repris victorieusement un centre à ras de terre de Muera Teinauri (2-0). Après ce gros coup au moral, les joueurs de Maatea se sont ensuite écroulés et n’ont jamais été en mesure d’enrayer la machine mauve.



Tiare Hinano en a profité pour marquer cinq nouveaux buts avec deux doublés de Tiaihau Teihotaata (51e et 88e) et de Muera Teinauri (61e et 76e), puis une dernière réalisation de Laurent Thahnaena (86e). Temanava a pu toutefois sauver l’honneur en fin de match avec un but de Theophile Marirai (7-1). Cette large victoire permet donc à Tiare Hinano de conserver la tête du classement en attendant donc l'attribution de points bonus.

Mira profite de son avantage numérique Derrière le leader, Tapuhute et Mira avaient rendez-vous samedi pour se disputer la place de dauphin. Dans un début de partie équilibré, c'est la formation de Haapiti, par l'intermédiaire de Teraiharoa Allan, qui a ouvert le score à la 18e minute grâce à une frappe lointaine (1-0). Puis en deuxième période, le match s’est vraiment emballé. Ce sont d’abord les joueurs de Tapuhute qui ont failli faire le break à deux reprises, mais Vahinetua Rui s'est loupé devant le but adverse et, dans la foulée, Patrice Hauariki a vu sa belle reprise de volée repoussée par le portier de Mira.



Allan Hnyeikone n’a, pour sa part, pas manqué l’occasion d’égaliser pour Mira en prenant à défaut la défense de Tapuhute, qui tentait de jouer le piège du hors-jeu, puis en trompant le portier de Tapuhute par une frappe à ras de terre à la 53e minute (1-1).



Le tournant du match est arrivé peu avant l'heure de jeu lorsque James Dexter, de Tapuhute, s’est fait exclure suite à un deuxième carton jaune. Mira a alors profité de sa supériorité numérique pour prendre le dessus sur son adversaire et a pris l’avantage à la 69e minute grâce à une reprise de volée de Allan Hnyeikone (2-1). Même en étant totalement repliés en défense, les joueurs de Haapiti ont quand même pu mener quelques offensives. Le gardien de Mira a notamment du s’interposer en deux temps pour repousser sur sa ligne de but une double frappe de Junior Tiaoao à la 81e minute. Malgré une derrière frappe dangereuse de Réginald Roustan, Mira a tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final et conserve provisoirement sa place de dauphin.



Dans la dernière rencontre du week-end, le champion en titre, Tohiea, s’est cassé les dents face à lanterne rouge, Tiare Tahiti, et n’a pu obtenir qu’un résultat nul et vierge (0-0).

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 7 Mars 2022 à 18:27 | Lu 117 fois