Tiare Hinano en route vers le titre de champion de Moorea

Moorea, le 7 juin 2022 - Après la 12e journée de la phase 2 du championnat de football de Moorea, Tiare Hinano s’est retrouvé en position très favorable pour remporter le titre de champion en écrasant son dauphin Tohiea (6-0). En battant Temanava par forfait, Mira pour sa part reprend la troisième place. Dans la dernière rencontre du week-end, Tiare Anani a battu Tiare Tahiti sur le score de 3 buts à 1.



Le leader Tiare Hinano recevait samedi son dauphin Tohiea sur le stade de Pihaena dans le cadre de la 12e journée de la phase 2 du championnat de football de Moorea. Et c’est la formation de Pihaena qui est parfaitement entrée dans le match en ouvrant le score à la 4e minute grâce à un penalty transformé par Teinauri Muera (1-0). L’attaquant de Tiare Hinano a même doublé la mise en reprenant parfaitement un coup franc de la tête au bout de 10 minutes de jeu (2-0). Complètement déstabilisée, la défense de Tohiea a ensuite pris l’eau face aux vagues mauves. Il a fallu que Faahei Vaite fasse quelques sauvetages décisifs pour retarder l’échéance. Le portier des blancs a notamment dû arrêter une nouvelle frappe de Teinauri Muera (22e), une tête dangereuse de Laurent Thahnaena (23e), puis un coup franc brossé de Toahiti Germain (39e). Tohiea a, pour sa part, eu du mal à exister offensivement et il a fallu attendre la fin de la première période pour enfin voir Rainui Nordman créer le danger dans la surface de réparation adverse. L’attaquant des blancs a d’abord vu sa frappe heurter la barre transversale, puis une deuxième frappe captée par Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano.



Au retour des vestiaires, les attaquants de Pihaena sont repartis à l’assaut des buts de Tohiea. Lâché par sa défense, le gardien des blancs n’a rien pu faire pour empêcher la déroute de son équipe en deuxième période. Après avoir raté l’immanquable face au but vide (48e), Teinauri Muera s’est offert un triplé juste avant l’heure de jeu en étant à la conclusion d’une nouvelle combinaison de son équipe (3-0). A la 67e minute, c’est cette fois-ci Gaiz Aroquiame, le défenseur de Tiare Hinano, qui a marqué d’une frappe à ras de terre pour porter la marque à 4 buts à 0. Intenables, les attaquants de Pihaena ont continué à pousser pour marquer un cinquième but (5-0), sur une contre-attaque conclue par Toahiti Germain (69e), et un sixième but en toute fin de match sur une réalisation d’Albert Mairau (6-0). Avec cette victoire écrasante sur son principal rival, Tiare Hinano est donc plus que jamais en position favorable pour s’octroyer le titre de champion de Moorea. Tohiea voit pour sa part sa deuxième place menacée par Mira. Après sa victoire par forfait dimanche contre Temanava, la formation de Papetoai se retrouve désormais à la troisième place, à 5 points des blancs de Afareaitu avec un match en plus à jouer.



Dans la dernière rencontre du week-end, Tiare Anani était opposé à Tiare Tahiti sur le stade de Maharepa. Durant la première période, Tiare Anani a pris au fil des minutes l’ascendant sur son adversaire sans toutefois arriver à concrétiser sa domination. Mité Teikivahitini a pourtant failli marquer juste après la demi-heure de jeu, mais le défenseur des orange, après s’être infiltré dans la défense des verts, a loupé sa frappe face au but adverse. C’est même Tiare Tahiti qui a ouvert le score contre le cours du jeu, à la 55e minute lorsque Matahi Peu, le portier de Tiare Anani, a laissé filer entre les doigts une frappe de Nelson Lai (1-0). La joie des joueurs de Maharepa a toutefois été de courte durée puisque la minute suivante, Teihoarii Tama, l’attaquant de Tiare Anani, a pris de vitesse les défenseurs adverses pour s’en aller battre Patrick Tavaitai, le portier des verts (1-1). À l’heure de jeu, Hoarai Tetuanui, le défenseur de Tiare Anani, a donné l’avantage à son équipe en concluant d’une belle frappe du pied gauche (2-1). Les joueurs de Paopao ont ensuite poussé pour tuer le match, par Teihoarii Tama notamment qui a vu sa frappe brossée passer juste au-dessus du but adverse (68e), puis sa reprise de volée captée par Patrick Tavaitai (79e). C’est finalement Vaimanarii Neufatte qui a définitivement mis son équipe à l’abri en inscrivant le troisième but grâce à un tir croisé victorieux à cinq minutes du coup de sifflet final (3-1).