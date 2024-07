Tia Faatau, un talent brut sur les podiums internationaux

Tahiti, le 22 juillet 2024 - C’était une adolescente comme une autre, passionnée de mode. Celle qui défilait avec ses propres créations dans des galas de son lycée, à Faa’a, a tapé dans l’œil de Lucienda Joutain, présidente de l’association Tahiti New Talent. Près d’un an plus tard, elle remporte l’une des plus grandes distinctions de mannequinat à l’international au WCOPA 2024. Il s’agit de Tia Faatau, grande timide et surdouée des défilés, entre autres, venue à Tahiti Infos pour raconter son histoire.



Long Beach, Los Angeles, entre le 28 juin et le 7 juillet 2024. Tia Faatau, alors en train de passer le bac en parallèle, représente la Polynésie française dans la catégorie mannequinat, au prestigieux championnat World Championships of Performing Arts (WCOPA). Fondé par Griff O’Neill – ancien producteur du concours Miss Univers – en 1996, le championnat regroupe 70 pays qui avancent des représentants dans différents domaines artistiques. Et dans la catégorie mannequinat, la compétition est rude.



Tia est la première de sa catégorie à passer. Timide de nature, et fraîchement débarquée dans le monde des défilés, elle monte sur le podium la boule au ventre. “Tu entres, tu marches, tu t’arrêtes au milieu, tu souris et tu regardes tout le monde”, explique-t-elle sur le défilé attendu par les juges. Si elle en rigole aujourd’hui, Tia a dû se surpasser sur le moment. “Ensuite, tu commences à repartir, j’entendais tout le monde crier pour la suivante. En plus, tu vois les projecteurs qui t’éblouissent ; il y a le bruit, les gens qui crient et qui applaudissent, les commentateurs qui crient. Et le jury, que tu dois regarder en souriant.” De son aveu, elle ne pense pas avoir ses chances, face à toutes ces concurrentes surentraînées. “Avec tous les pays qu’il y avait, toutes les personnes qui participaient… je me suis dit que je n’allais peut-être pas gagner, mais ce n’est pas grave.” Pourtant, le jury semble conquis par ce premier passage, et le eye-contact qui va avec. Tia progresse en demi-finale, puis en finale… Elle rafle la mise et enchaîne les récompenses : trois plaques d’or, quatre médailles d’or, une de distinction et le fameux trophée “2024 Senior Champion Model Formal Overall”.

Un coup de maître



C’est une prouesse. Rendez-vous compte, ce championnat est l’un des plus prestigieux, pour les jeunes talents désireux de se faire un nom. Beaucoup de jeunes baignent dans la mode depuis tout petits, parfois au prix de nombreux sacrifices pour espérer performer sur cette scène. Pour Tia, tout ça, c’est tout nouveau. Ayant grandi à Punaauia, avant-dernière d’une sororie de cinq, la jeune fille était une adolescente comme une autre. “Toujours très studieuse à l’école”, affirme sa maman, “à ce qu’il paraît”, continue Tia, un sourire unique aux lèvres. Brillante, elle finit même par décrocher son baccalauréat mention très bien, et se voit médaillée (encore une fois) à l’assemblée de la Polynésie française.



Alors qu’elle rêvait de police, quand de nombreux enfants rêvaient d’être astronautes ou vétérinaires, Tia finit par s’orienter dans une filière mode, où elle conçoit des vêtements. “Dont une robe de soirée de Miss Tahiti”, précise Lucienda Joutain, présidente et agente de l’association Tahiti New Talent. Une passion qui la poussera finalement à défiler pour la première fois en 2022, au lycée professionnel de Faa’a alors qu’elle porte ses créations. “On nous a proposé de défiler au gala du lycée. Au départ je ne voulais pas parce que je ne voulais pas qu’on me voie trop.” C’est raté. Alors qu’elle ne possède aucune notion – consciente et travaillée – de mannequinat, Tia défile au naturel et tape dans l’œil de Lucienda Joutain.

Le début de l’aventure



Sans aucun entraînement de défilé au préalable, si ce n’est la fois où elle a participé à l’élection “Miss et Mister” de son lycée, Tia séduit la pupille de Lucienda. En qualité d’agente chevronnée, elle sait mieux que quiconque quand une pépite apparaît. “Je descendais de scène et ils m’ont sauté dessus”, rigole Tia avec sa maman et son agente. “Elle ne s’y attendait pas”, confirme l’agente. Au départ, tout va très vite, et l’adolescente a du mal à se projeter : “Je me suis dit go, puis avec le recul, je ne voulais plus le faire.” Exposition, obligation, médiatisation, que de bouleversements dans la vie d’une ado. Mais son entourage l’encourage, et elle finit par se laisser tenter par l’aventure. Le 1er juin, elle remporte le premier prix de sa catégorie au 1er Tahiti New Talent Awards 2024. “C’est naturel chez elle”, raconte sa maman, première supportrice du petit génie du mannequinat avec ses sœurs. Après quelques notions apprises et perfectionnées, comme l’explique Tia : “On apprend à bien se tenir, marcher droit, l’expression, le regard…” La jeune Tahitienne a filé décrocher les sommets à la WCOPA. La suite, vous la connaissez.

Tia, une ado incroyable



Le plus impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas sa montagne de trophées, mais bien Tia elle-même. Son tempérament réservé, sa désinvolture à participer au plus gros événement de mannequinat, et sa faculté à y exceller naturellement. Une fille hors du commun, tout hésitante et modeste en interview, à qui tout réussit. Une fille "très discrète", confie sa maman, qui a pourtant brillé bien plus fort que toutes ses concurrentes. Son message pour les admirateurs de son parcours : "Soyez vous-même", et ça lui va si bien. C'est aussi ce que souhaite l'association Tahiti New Talent, explique Lucienda Joutain : "Renforcer la cohésion sociale, récupérer les jeunes talents qui traînent et les promouvoir à l'international." L'agente appelle d'ailleurs aux candidatures de 2025, à envoyer sur l'adresse [email protected] . Tia, elle, n'a pas changé son programme pour autant. Elle part jeudi pour la métropole, où elle entamera un BTS mode, tout en continuant de travailler avec Lucienda pour, qui sait, pourquoi pas une future victoire à Los Angeles ?

