Thomas Pesquet capture nos îles sous tous les angles

Tahiti, le 18 octobre 2021 – L'agence spatiale européenne a publié lundi les "assemblages" de photographies de Huahine, Raiatea et Taha'a par l'astronaute Thomas Pesquet…



Depuis la station spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet s'amuse "dans ses temps libres" à photographier les paysages au dessus desquels il flotte à 400 kilomètres de hauteur. Le site de l'Agence spatiale européenne a publié lundi deux "assemblages" de dizaines de photos de l'astronaute pour zoomer notamment sur Huahine, Raiatea ou Taha'a … Un peu plus nuageux que Google earth, mais bien plus actualisé puisque les clichés datent du 3 juillet dernier. Et surtout tout aussi envoutant.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 18 Octobre 2021 à 20:59 | Lu 288 fois