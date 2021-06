Thomas Moutame à la tête de la CAPL

Tahiti, le 11 juin 2021 - Les élections se sont déroulées hier, les résultats sont tombés aujourd'hui. L’actuel maire de Taputapuatea et élu à l’APF, Thomas Moutame est le nouveau président de la chambre d’agriculture et de pêche lagonaire (CAPL) pour un mandat de cinq ans. Il remporte les élections avec une grande majorité devant la présidente sortante en poste depuis 2014 ,Yvette Temauri, et Abel Iorss.



Les procès-verbaux d’élection de certaines communes des archipels des Tuamotu et Australes n’ont pas encore étaient transmis, mais ils n’influenceront pas le résultat des élections au vu du faible nombre de votants . La liste menée par Thomas Moutame, Te Reo Amui No Te Feia Faapu Rau No Porinetia, arrive en tête des scrutins dans les quatre collèges avec respectivement 57,8%, 62,1%, 54,1% et 44% des votes. À noter que 2 300 des 3 338 électeurs ont voté, ce qui représente un taux de participation de 70%.