Thomas Marty au Grand Théâtre ce samedi

Tahiti, le 1er octobre 2024 - Depuis deux semaines en Polynésie française pour son voyage de noce, le phénomène des réseaux sociaux, désormais sur scène depuis trois ans avec son premier spectacle, Thomas Marty, se produira samedi au Grand Théâtre de la Maison de la culture.





Décontracté, face à Moorea, l’humoriste a eu le temps de peaufiner son premier show, “Allez, la bise”, et de l’accommoder à la sauce locale. “J’ai trop hâte de jouer ici”, confiait-il mardi. “Sûr que je vais adapter le spectacle. J’ai mon téléphone portable qui est rempli de notes sur pas mal de trucs. J’étais d’ailleurs un peu surpris que l’on me connaisse à 20 000 kilomètres de Paris.”





Vieil ado qui joue les jeunes adultes, Thomas Marty proposera un spectacle centré sur des questions telles que “Comment devient-on un pré-daron ?”, ou encore “À quel moment tu préfères le confort au style”. Des questions “complicado” comme il aime à le répéter.





Son passage en Polynésie ne laissera pas son public insensible. Depuis celui qui sera dans les tribunes samedi soir, jusqu’à ses followers qui se délectent de ses vidéos sur la pluie et la randonnée à Moorea ou encore le garage de Huahine. Thomas Marty a même annoncé qu’une nouvelle vidéo, centrée sur Tahiti, qui devrait sortir dans quelques jours.





Et pourquoi pas s’inspirer de ce voyage de noce pour son prochain spectacle ? “J’y songe”, explique-t-il. “Mon premier spectacle est en fin de vie après trois ans de tournée. Le prochain pourrait reprendre des épisodes de la Polynésie… Comme faire du kayak à contre-courant quand t’es fatigué à Rangiroa… Moumoune a failli me mettre un coup de pagaie”, rigole-t-il.



Des tranches de vie et à découvrir ce samedi.

Billetterie

Cat1 : Partie basse : 4 900 francs

Cat2 : Partie intermédiaire : 3 900 francs

Cat3 : Partie haute : 3 500 francs

En vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio 1 à Fare Ute.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 1 Octobre 2024 à 18:23 | Lu 204 fois