Thomas Malijenovsky, prétendant au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Catégorie "Espoirs"

Thomas Malijenovsky, élève au lycée hôtelier de Tahiti en 2e année de BTS Hôtellerie-Restauration.



Pourquoi participes-tu au concours ?

"N’étant pas issus du monde de la pâtisserie de par mon parcours scolaire, mon inscription au concours de pâtisserie "Trophée Anchor / PCB Création " est un challenge personnel pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle qui sera effectuée sous pression, ce qui est très motivant !

En effet, je suis un très grand passionné du monde sucré et ce concours est pour moi l’opportunité unique d’approfondir ma technicité et mes connaissances sucrées en créant deux croquembouches qui sortent de mon imaginaire, afin de surprendre et ravir les membres du jury, je l’espère. Le manque d’expérience dans le domaine de la pâtisserie, par rapport aux autres candidats participant au concours, est pour moi une très grande motivation. Effectivement, cela est une occasion exceptionnelle pour moi de sortir de ma " zone de confort " et me prouver que je suis capable d’avoir l’exigence, la régularité, la technique et le goût se rapprochant le plus naturellement du produit pour le sublimer."



Quel est ton parcours personnel et professionnel ?

"Je suis né le 21 Janvier 1998 à Paris. Actuellement en 2e année du BTS Hôtellerie-Restauration, option B " Art Culinaire et Art de la Table ", je suis diplômé et major de promotion du Baccalauréat technologique Hôtellerie-Restauration 2016.

Ma formation technologique au sein du lycée hôteleir m’a permis d’acquérir des gestes professionnels précis, la rigueur et la discipline dans le domaine de la cuisine et de la salle. Mes deux stages effectués en Bac techno en métropole (au Park & Suites Ovalie à Montpellier et l’hôtel de Paris en Bourgogne avec le maître cuisinier Jean-Luc Godard) m’ont apporté une grande connaissance, une vision et une ouverture d’esprit sur ce monde culinaire.



Très grand passionné par la pâtisserie depuis ma plus jeune enfance, j’ai effectué lors de ma 1ère année de BTS un stage de 4 mois dans le prestigieux palace parisien, le Plazza Athénée, au sein du restaurant gastronomique triplement étoilé au Michelin de Mr Alain Ducasse, en cuisine et en pâtisserie gastronomique ADPA (Alain Ducasse au Plazza Athénée) avec le chef de cuisine Romain Meder et la chef pâtissière Jessica Préalpato. J’ai également eu l’opportunité d’intégrer la brigade de pâtisserie centrale de l’hôtel dirigé par Angelo Musa, MOF pâtisserie. Ne possédant aucune base solide en pâtisserie lors de mon intégration dans ce cadre très prestigieux de la "haute couture gastronomique française", ma motivation, mon assiduité et ma très forte envie de connaissance de la technique et du monde culinaire sucré, n’ont fait que renforcer ma passion indélébile de la pâtisserie au travers de l’excellence de la gastronomie française.

Mon inscription au concours de pâtisserie "Trophée Anchor / PCB Création" est le fruit d’une très grande motivation et d’une envie infaillible de progresser, n’ayant pas les bases de la pâtisserie, afin d’apprendre et peut-être, évoluer professionnellement dans ma passion du monde sucré pour réaliser mon rêve : apprendre la "grande gastronomie française dans le domaine de la pâtisserie" auprès de très grands chefs qui ont nourri mon amour pour cet art culinaire."