Thomas Lubin devance Cédric Wane au finish du duathlon de Papeete

Tahiti, le 25 mars 2024 - La vallée de la Fautaua a servi de cadre au duathlon de Papeete dimanche matin. Quatre distances étaient proposées dont celle du duathlon S, la principale épreuve du jour. Thomas Lubin s’y est imposé au sprint devant Cédric Wane.



Cadre enchanteur et parfaitement adapté à la pratique d’un duathlon organisé par le club de Kona Tri Tahiti dimanche matin dans la vallée de la Fautaua. Le beau temps était en outre au rendez-vous mais la chaleur n’a pas trop pesé sur les organismes, de nombreuses portions de l’épreuve se déroulant en partie boisée et ombragée. Quatre courses étaient au programme avec une distance S (2,5 km de trail, 12 km de VTT et 2,5 km de trail) réservée aux spécialistes les plus aguerris, une distance XS (1,7 km de trail, 7 km de VTT et 1 km de trail) qui a principalement mis en scène les jeunes espoirs de la discipline et deux courses de courtes distances pour les 6-8 ans (250 m de trail, 1 km de VTT et 250 m de trail) et 9-11 ans (500 m de trail, 2 km de VTT et 500 m de trail). Toutes catégories confondues, ce sont près de 120 participants qui ont participé à l’événement. Une grande première dans le milieu du triathlon et dans l’esprit de la journée des droits des femmes qui a eu lieu le 8 mars, l’équipe arbitrale mise en place dimanche était exclusivement féminine.



Dimanche, c’est à 8 heures qu’est donné le premier départ du programme, celui du triathlon S qui compte 55 partants et cinq duos qui font équipe. Thomas Lubin impose immédiatement son rythme devant le cadet Kohai Schmit, jeune espoir du triathlon et de l’athlétisme local, et Cédric Wane qui suit à quelques mètres. Thomas Lubin perd du temps dans la zone de transition où les coureurs montent sur leur VTT, Cédric Wane s’élance alors en tête suivi de Kohai Schmit, Thomas Lubin suivant à une dizaine de secondes. Mais ça évolue rapidement devant, d’une part parce que Kohai Schmit ne peut suivre le rythme du leader en VTT, d’autre part parce que Thomas Lubin recolle à la roue de Cédric Wane. Les deux ténors, qui sont partenaires dans les swimrun internationaux (ils ont fait un Top 10 lors des Championnats du monde en août 2023 en Suède), évoluent sur un rythme élevé et creusent l’écart avec la concurrence. Les arbitres et les personnes attachées à la sécurité doivent être particulièrement vigilants car entre coureurs à pied et VTT, ça se croise dans tous les sens au fil des tours sur un circuit identique avec des couloirs montées et descentes.

Le duo Lubin-Wane en Nouvelle-Calédonie



Les deux hommes de tête attaquent la dernière portion de ce trail côte à côte et la victoire se joue au sprint. Thomas Lubin s’impose en 54’10’’, deux secondes devant Cédric Wane. Tous deux se sont donnés sans retenue et ils s’effondrent au sol après avoir franchi la ligne d’arrivée. Bien qu’associés en swimrun, ils n’en ont pas moins l’esprit de compétition lorsqu’ils sont opposés comme l’évoque Thomas Lubin : “On est partenaire en swimrun avec Cédric, on s’entraîne beaucoup ensemble et on est deux grands copains, mais aujourd’hui, on ne s’est pas fait de cadeaux. On a fait la course à bloc pour voir où on en était en vue du swimrun de Yaté auquel on participera le 13 avril en Nouvelle-Calédonie. On est en forme comme on a pu le démontrer aujourd’hui sur un parcours assez roulant et pas très technique en VTT, ce qui explique que l’on était toujours à fond. Je remercie mon club de Kona Tri qui a organisé cette compétition et je suis content car il y a eu une belle participation.”



Les deux coureurs sont très attendus à Yaté où ils s’inscrivent parmi les principaux favoris de l’épreuve. Le cadet Kohai Schmit complète le podium en 59’27’’, le junior Rodrigue Lozinguez, espoir du cyclisme local, termine pour sa part 4e en 59’42’’. Zoé Tack se classe première féminine et 17e au scratch en 1h11’31’’.



Vingt-huit partants étaient au départ du triathlon XS remporté par Elouan Le Scavarec en 33’00’’ et largement détaché, Jules Hotellier et Matt Soulon rentrant dans le tiercé de tête. Les courses jeunes suivaient au programme avant la remise des prix qui a mis un terme à un événement qui a fait l’unanimité par son cadre et son organisation, tant chez les coureurs que chez les spectateurs.





Patrice Bastian

Résultats

Triathlon S



*Top 20 individuels

1. Thomas Lubin 54’10’’

2. Cédric Wane 54’12’’

3. Kohai Schmit 59’27’’

4. Rodrigue Lozinguez 59’42’’

5. Ludovic Chastang 1h00’56’’

6. Pierre Lesy 1h01’29’’

7. Nicolas Ruiz 1h02’53’’

8. Heimanu Boosie 1h04’20’’

9. Toanui Gobrait 1h05’08’’

10. Robin Peretti 1h05’45’’

11. Thierry Tonnelier 1h06’10’’

12. Walden De Schoenburg 1h07’04’’

13. Yannick Joubert 1h08’01’’

14. Éric Chang Sang 1h10’05’’

15. Barthélemy Ghislandy 1h10’46’’

16. Alexander Casu 1h11’05’’

17. Zoé Tack 1h11’31’’ (1re femme)

18. Adil Abounaidane 1h13’11’’

19. Jimmy Yen Kway 1h14’31’’

20. Franck Favrelle 1h14’34’’

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 25 Mars 2024 à 17:13