Thomas Loreille reste le roi du contre-la-montre

Tahiti, 8 novembre 2020 - Thomas Loreille a conservé dimanche son titre de champion de Polynésie du contre-la-montre. Le coureur du Vélo club de Tahiti (VCT) a bouclé les 12 km entre Faratea et la plage de Atioropaa à Hitia'a, en 22'05. Soit dix secondes de mieux que Kahiri Endeler, deuxième. Eric Chang Sang, troisième, pointe, lui, à une minute du vainqueur.



Après le contre-la-montre par équipe le week-end dernier, les cyclistes ont enchainé ce dimanche avec le chrono en individuel. Le rendez-vous était une nouvelle fois sur la côte est de Tahiti, pour un parcours de 12 km entre Faratea, à Taravao, et la plage de Atioropaa, à Hitia'a. On retrouvait ainsi sur la ligne de départ Thomas Loreille, tenant du titre et vainqueur il y a une semaine du contre-la-montre par équipe avec ses coéquipiers du Vélo club de Tahiti (VCT). Eric Chang Sang, du Riding Team Tahiti (RTT), autre spécialiste de l'effort en solitaire, se posait comme l'un des sérieux concurrents du champion en titre. Et évidemment Kahiri Endeler, de Tamarii Punaruu, était à surveiller de près aussi.



"Ça me tenait à cœur de conserver ce titre"



Et sans grande surprise, Thomas Loreille a mis tout le monde d'accord. Parti en dernier et une minute après son rival Eric Chang Sang, le coureur du VCT a réussi à combler son retard et passer en même temps la ligne d'arrivée que le sociétaire de RTT. "Ça ne veut pas forcément dire grand- chose quand tu rattrapes le gars qui est parti avant toi. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un en ligne de mire quand on roule sur un chrono", a indiqué Loreille. Avec un chrono de 22'05 ce dernier a ainsi repoussé Eric Chang Sang à plus d'une minute (23'06). Seul Kahiri Endeler, vainqueur d'un contre-la-montre cette saison entre Tautira et Taravao, a été en mesure de résister à Thomas Loreille. Le coureur de Tamarii Punaruu, qui a passé la ligne la bouche grande ouverte, n'a concédé que onze secondes au vainqueur (22"16), et doit une nouvelle fois ce contenter de la deuxième place.



"Je n'ai pas eu l'occasion de m'aligner sur beaucoup de courses cette saison. Mais ça me tenait à cœur de conserver mon titre au contre-la-montre. Et comme l'année dernière, on réalise le doublé avec le chrono par équipe. Je suis plus que satisfait", a ajouté le double champion de Polynésie.



Les coureurs auront de nouveau rendez-vous dimanche prochain pour, cette fois-ci, la course en ligne. Il sera difficile de résister à la formation de Tamarii Punaruu, emmenée par Kahiri Endeler et Eddy Le Roux, vainqueur de toutes les courses sur route cette année.