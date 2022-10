Thomas David s'offre le Tournoi du Lions Club

Tahiti, le 10 octobre 2022 – Pour son retour à la compétition, le jeune espoir du golf, Thomas David, s'est imposé, samedi à Papara, à l'occasion du Tournoi du Lions Club. Joué sur un seul tour, David a rendu une carte de 74 et a devancé de 9 coups, Patrick Monpas, et de 10 coups, Jules Tuariihionoa. A noter par ailleurs la victoire du duo Ariirau Teaha-Manuarii Taraufau au scramble.



Un tournoi pour la bonne cause. Le Lions Club a organisé, samedi et dimanche sur le parcours de Atimaono, son Tournoi du Lions. Une compétition organisée dans le cadre d'Octobre rose et qui a permis de récolter la somme de 650 000 Fcfp. Une somme qui sera renversée à la Ligue contre le cancer.



D'un point de vue compétitif, on a pu retrouver ce week-end sur les green de Papara l'un des petits prodiges du golf polynésien, Thomas David. Et ce dernier n'a pas déçu pour son retour en s'offrant une belle victoire. Le jeune espoir a rendu une carte de 74 et s'est imposé avec une confortable avance sur ses plus proches poursuivants: soit 9 coups de mieux que Patrick Monpas, deuxième, et 10 coups de mieux que Jules Tuariihionoa, troisième, à égalité avec le champion de Polynésie en titre, Michel Cunéo. Chez les dames, Rarau Taerea-Pani a encore une fois survolé les débats.



En plus du stroke-play de samedi, un scramble était également organisé, dimanche, à Papara. Un scramble qui a vu la victoire de la paire formée par Ariirau Teaha et Manuarii Taraufau. Les deux hommes ont devancé le duo père-fille, John Taerea-Pani – Rarau Taerea-Pani. Heinere Paez et Ludovic Marsters se sont eux adjugés la troisième place.