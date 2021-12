Thierry Barbion obtient la suspension de son bracelet électronique

Tahiti, le 28 décembre 2021 – L'homme d'affaires, Thierry Barbion, libéré en août dernier et placé sous bracelet électronique, a obtenu début décembre la levée de cette mesure. Alors qu'il a été récemment aperçu à Paris, ses conseils indiquent que cette suspension est liée à un “motif familial d'une gravité exceptionnelle” ,et que leur client effectuera la fin de sa peine sous surveillance électronique dès qu'il rentrera en Polynésie.



Le juge d'application des peines (JAP) a accepté fin décembre la suspension de la mesure de placement sous surveillance électronique à laquelle avait été soumis l'homme d'affaires, Thierry Barbion, lors de sa sortie de Nuutania en août dernier. La présence de l'homme d'affaires à Paris a en effet suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Contactée mardi, l'une des avocates de Thierry Barbion, Me Eftimie, indique que son client a obtenu cette autorisation de quitter le territoire en raison d'un “motif familial d'une gravité exceptionnelle”. Elle explique par ailleurs que le promoteur purgera le reste de sa peine dès lors qu'il rentrera à Tahiti : “La durée de la peine à laquelle il a été condamné ne change pas.”



Le 12 février 2020, Thierry Barbion avait été condamné à quatre ans de prison ferme en appel pour recours à la prostitution de mineure et corruption de mineures. En août dernier, il avait obtenu sa libération et son placement sous surveillance électronique.