Thibaud Dolat décoré des Clefs d'Or

Tahiti, le 17 juillet 2024 – Chef concierge de l'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, Thibaud Dolat s'est vu remettre les prestigieuses Clefs d'Or en reconnaisse de l'excellence de son travail en conciergerie. Une distinction qui vient renforcer l'expertise des acteurs du tourisme local après une année 2023 record en termes de fréquentation touristique.



Créées en France en 1952 en tant qu'organisation internationale à but non lucratif, les Clefs d'Or constituent l'association professionnelle de référence en termes de conciergerie d'hôtels et comptent aujourd'hui 4 000 membres travaillant dans plus de 80 pays, soit 530 destinations. En tant que membres de l'association, leur expérience, leur connaissance et leurs relations professionnelles font d'eux les experts locaux et les ambassadeurs des destinations où ils exercent. Un titre et une reconnaissance rares que Thibaud Dolat, chef concierge de l'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, vient de décrocher.



“C'était un objectif personnel d'arriver à cette distinction. Cela faisait trois ans que je me préparais”, assure Thibaud Dolat. “C'est une reconnaissance de la qualité du service. Intégrer l'association est un accomplissement dont je suis très fier car il n'y en a que 4 000 dans le monde ; maintenant, il faut continuer. Pour moi, ce n'est qu'un début. Cette distinction ouvre tout un réseau et désormais, il faut créer et maintenir la connexion au sein de ce réseau, tout en continuant d'exceller dans la qualité du service traduite par cette distinction.”



Le goût de l'exigence



Ces Clefs d'Or viennent toutefois couronner un parcours de longue haleine pour Thibaud Dolat, après 14 années passées dans l'hôtellerie : “J'ai commencé en 2010 sur la côte d'Azur en réception dans un hôtel où j'ai pu m'essayer à la conciergerie. Ensuite, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande en tant que portier, donc encore une fois un des métiers du hall où il était possible de faire un peu de conciergerie. Ce n'est qu'en revenant à Paris et en intégrant une école de la conciergerie que j'ai pu obtenir un stage à l'InterContinental Resort & Thalasso de Bora Bora et depuis, je ne suis jamais reparti.”



Une “success story” qui ne doit rien au hasard. Passionné et méticuleux, Thibaud Dolat a le goût de l'exigence : “Le concierge facilite la vie du client. Que ce soit avant l'arrivée, pendant le séjour ou après le départ, nous sommes là pour rendre service. Plus concrètement, cela consiste à faire les réservations nécessaires en termes d'activités, de restaurant, assurer les transferts à l'aéroport, etc. Nous pouvons également être amenés à organiser des mariages ou des moments plus privés comme des petits déjeuners en pirogue. Il faut être une force de proposition pour le client. Du coup, aucun jour ne se ressemble et c'est ce que j'aime dans ce métier.” La consécration de Thibaud Dolat, cinquième personne à obtenir la distinction sur le territoire, vient souligner, une fois de plus, l'excellence des acteurs du tourisme du Fenua.