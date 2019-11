The show will go on avec Lolita Rock

PAPEETE, le 2 novembre 2019 - Le 24 mai dernier au Tahiti Pearl Beach Resort, le succès était au rendez-vous. Le groupe de musique Lolita rock a donné un mémorable concert hommage à Queen. Plus de mille personnes étaient venues l’applaudir. Il revient le 22 novembre avec de nouveaux morceaux.



" Des surprises, vous en aurez ", promet Florence Courbière. Elle a créé Bohemian Prod pour produire le groupe Lolita Rock et son projet de concert hommage à Queen. " La formation a été élargie, des nouveaux morceaux ont été ajoutés à la playlist ainsi que des clins d’œil dans le jeu de scène ."



Le groupe Lolita Rock est né il y a 6 ans. Il compte un guitariste : Serge Wuillmet ; un bassiste : Bernard Agius ; un batteur : Thierry Baudoin ; et un chanteur : Marc El-Khoury. Tous sont animés d’une même passion, à savoir, le rock en général et le groupe Queen en particulier.



Le 24 mai dernier ils ont donné un concert hommage à Queen. Pour l’occasion, ils s’étaient rapproché de deux chanteurs pour les chœurs : Ludivine Liu et Ricardo Cortez et d’un musicien bien connu du territoire : Frédéric Rossoni, pianiste. Passionné de guitare, il enseigne l’improvisation dans le département de Jazz du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Pour l’événement, il était au clavier.



"Cette soirée du 24 mai a été un véritable succès, elle a dépassé toutes nos espérances. On a fait 1 100 entrées ! Ensuite, beaucoup de personnes nous ont dit qu’il fallait le refaire pour toucher les gens de la cote ouest", rapporte Florence Corbière.



" Nous avons réussi à offrir au public exactement ce dont j’avais rêvé ", ajoute Bernard Agius à l’initiative de l’aventure. " Je garderai en mémoire la ferveur du public ce soir-là qui nous a portés et emmenés encore plus loin. Les entendre reprendre les refrains en chœur… c’était magique ! "



Mais la deuxième fois ce n'est pas si simple, surtout quand la première fois a été magique. Il faut surprendre, étonner et emporter le public encore plus loin. Le groupe enchaîne donc les répétitions. Avec deux nouveaux membres : le violoncelliste Simon Pillard du conservatoire et une choriste Vaitiare Chargueraud.



Ce rendez-vous sera le dernier pour 2019. Ensuite, en 2020, Lolita Rock proposera son show en Nouvelle-Calédonie.