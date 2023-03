Thaïlande: des milliers de malades dans un nouvel épisode de pollution atmosphérique

Bangkok, Thaïlande | AFP | jeudi 08/03/2023 - Quelque 200.000 personnes en Thaïlande ont été admises à l'hôpital cette semaine pour des problèmes de santé liés à la pollution de l'air, ont indiqué les autorités sanitaires, pendant que les seuils d'alerte continuent jeudi d'être dépassés à Bangkok.



Plus de 1,3 million de personnes sont tombées malades dans le royaume depuis le début de l'année en raison de l'air pollué, a précisé mercredi soir le ministère de la Santé publique.



La capitale Bangkok, mégapole d'environ 11 millions d'habitants prisée des touristes du monde entier, vit depuis le début de la semaine dans un brouillard opaque qui incite la population à porter le masque dehors.



Le "smog" toxique qui recouvre l'horizon, est lié aux émissions des véhicules et des industries, ainsi qu'aux fumées provenant du brûlage des cultures saisonnières, récurrent à cette période de l'année.



Un médecin du ministère de la Santé publique a demandé aux Bangkokois de porter un masque N95 (équivalent d'un FFP2) lorsqu'ils sortent.



Les enfants, les femmes enceintes et les personnes avec des problèmes respiratoires ou cardiaques doivent aussi rester à l'intérieur, a ajouté Kriangkrai Namthaisong.



Les 50 arrondissements de Bangkok ont tous présenté mercredi des taux de particules fines (PM 2,5) --particulièrement dangereuses car elles pénètrent profondément dans les poumons-- bien supérieurs aux seuils de prévention.



Jeudi à midi, dans le district central de Pathumwan, le taux de 70 microgrammes par mètres cube sur les 24 dernières heures a été constaté par une agence locale de veille de pollution atmosphérique. Il dépasse largement la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (15).



Les autorités de la métropole (Bangkok Metropole Administration, BMA) ont mis en place des points de contrôle pour vérifier les pots d'échappement des voitures, a indiqué un porte-parole de la BMA, Aekvarunyoo Amrapala.



Les crèches publiques disposent de "pièces sans poussières" dotées de purificateurs d'air pour protéger les plus jeunes, a-t-il continué.



Durant un précédent épisode de pic de pollution fin janvier, la BMA a demandé aux habitants de travailler de chez eux, une mesure qui "est toujours sur la table" selon le représentant.



Le nouveau gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a été élu en mai sur des promesses de rendre plus agréable le quotidien d'une mégalopole très polluée et embouteillée.