Teva i Uta présente ses ambitions au Pays

Tahiti, le 24 avril 2024 - Un conseil des ministres délocalisé s'est tenu ce mercredi, à Teva i Uta. L'occasion pour le conseil municipal d'attirer l'attention du gouvernement sur de nombreux enjeux.



Après Hitia'a o te Ra, en mars, un nouveau conseil des ministres délocalisé s'est tenu à Teva i Uta, ce mercredi. La totalité des membres du gouvernement de Moetai Brotherson était au rendez-vous à la mairie de Mataiea, en présence du conseil municipal de Tearii Alpha.

1,2 milliard de subventions La matinée s'est ouverte sur une présentation de la Délégation pour le développement des communes (DDC) par Lisa Juventin, cheffe de service, qui a souligné “l'ambition” et “le dynamisme” de Teva i Uta, “commune qui a reçu le plus gros montant de financement” de la part du Pays, pour un total de 1,2 milliard de francs depuis 2011. D'autres dossiers ont été déposés lors de la session de février, dont un concernant la reconstruction de la mairie de Papeari.



“Merci au Pays pour son accompagnement et ses conseils. Cet accompagnement ne doit pas s'arrêter aux demandes de subventions : ce qui manque dans nos communes, c'est l'ingénierie. Les projets sont de plus en plus compliqués en termes de transversalité. On ne demande pas des subventions de fonctionnement, mais d'augmenter l'accompagnement dans ce domaine comme le fait l'État, qu'on remercie aussi au titre du FIP”, a remarqué Tearii Alpha. Une suggestion entendue par Moetai Brotherson, déjà favorable à une évolution de la DDC en ce sens.

Tous les ministères concernés Avant la tenue du conseil des ministres, deux heures ont été consacrées à la commune de Teva i Uta, qui compte 11 000 habitants et s'étend sur 120 km2. La “terre des sources” a condensé ses atouts en vidéo, suivie d'une “présentation d'ambitions de partenariat sur des sujets spécifiques” par le maire, également président de la communauté de communes Terehēamanu. La liste est trop longue pour être retranscrite, mais tous les ministres ont été interpellés et ont pris le temps de répondre, de l'électrification du site de Vaipahi pour l'organisation de spectacles au balisage du lagon, en passant par le suivi psychologique des agents, la valorisation des produits locaux dans les cantines du second degré ou encore l'accession à la propriété pour les locataires des lotissements OPH.



Plusieurs réflexions cruciales ont été soulignées, telles que la demande de révision de la législation en faveur de la potabilisation de l'eau par traitement UV, mais aussi de réforme de la patente pour une répartition plus équitable des centimes additionnels entre siège social et zone d'activité, en citant l'exemple de Marama Nui. “On repart avec une meilleure compréhension des problématiques et des attentes de la commune. Ça nous a permis de faire en retour la liste de tout ce qui est déjà en cours à notre niveau. Tout ceci va nous permettre de mieux gérer la planification des projets en synchronisation”, nous a confié le président du Pays à l’issue de la matinée.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 24 Avril 2024 à 19:15 | Lu 275 fois