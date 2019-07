Teva i Tai demande de l’aide aux étoiles

"Chez les polynésiens, on s’est toujours intéressé aux étoiles pour la navigation. Nous nous sommes posés la question : Pourquoi uniquement pour la navigation ? Et pourquoi pas dans notre vie quotidienne ? Nous faisons donc appel également à notre étoile zénithal de Tahiti, qui est Taurua Faupapa, pour nous aider à nous guider sur terre, dans notre vie tumultueuse. Nous nous apercevons, au fil des années, que le tahitien est en perte d’identité et complètement en perte de sa propre personne"

"La première partie parlera plus du 'rerura’a' du tahitien de son détachement de sa propre personnalité, de son individualisme, son détachement de sa culture. Cette envie d’être toujours sur la convoitise, convoiter ce qui n’est pas à nous. Dans notre deuxième tableau, nous mettrons en scène la nature qui bouge, cette nature qui se réveille. Nos aînés savaient comment observer la nature. On était sensible à ce qui se passait autour de nous. La nouvelle génération ne l’est plus."

"Les anciens pleurent. Ils pleurent cette nouvelle génération qui est en perdition, cette génération qui ne sait plus observer, qui ne sait plus tendre la main à l’autre. Les anciens imploreront donc les étoiles afin qu’elles viennent guider cette nouvelle génération. Les étoiles vont être là, elles vont nous accompagner. Elles vont descendre sur la scène de To’atā. Dans notre dernier tableau, notre auteur a voulu comparer cela au Matari’i. Matari’i i raro, c’est la période, où on est perdu. Et le matari’i i ni’a, c’est où, il y a tout en abondance. Le mā’a, la joie de vivre, une réconciliation avec soi-même. Notre dernière partie sera portée sur ça. Sur cette joie de vivre et cette prise de conscience que nous sommes tahitiens et que nous avons des valeurs qui sont à nous, qu’il faut peut-être réfléchir et faire un bilan de notre vie, trouver notre propre Matari’i i ni’a"

"Nous continuons ensuite sur des couleurs beaucoup plus ‘terre’. La jeunesse en vert, pour rappeler à cet arbre (la jeunesse, NDLR), qu’il y a des feuilles vertes. Mais cet arbre n’a pas pu tenir ses feuilles vertes et ne sont restées que les feuilles les plus mûres, les ta’ata pa’ari. Donc, ceux-ci seront en marron."



"Après, nous arrivons sur le tableau des étoiles, tout en blanc. En grand costume, pour représenter le Matari’i i ni’a, ce sont les couleurs, l’explosion de joie, c’est le final"