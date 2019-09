Teva Va’a remporte la Catalina Race

PAPEETE, le 9 septembre 2019 - ​Pour la troisième année consécutive, le team féminin mené par Philippe Bernadino Teva Va’a a remporté la Catalina Race, une course de va’a qui se déroule en Californie entre l’île de Catalina et Newport Beach, sur la côte californienne.



Belle performance pour Hinatea Bernadino, Vaimiti Maoni et leurs coéquipières de Teva Va’a qui ont pu s’imposer. La course était initialement menée par le team Dana Outrigger avant que Teva Va’a ne finisse par prendre la tête après un beau combat.



Vaimiti Maoni s’est montrée satisfaite de cette victoire « Troisième victoire consécutive ! C’était une belle course, un beau combat avec les filles de Dana Outrigger. Les conditions étaient bonnes et le team Teva au top ! L’année prochaine, nous irons à Moloka’i ! »



C’était la 60ème édition de cette course mythique. Le Tahitien Errol Maoni, frère de Vaimiti, quant à lui termine premier de la course homme intégré à l’équipage américain Outrigger Newport. SB