Teva Poulain et Elodie Touffet survolent le 10 km

Tahiti, le 2 juillet 2023 - En l'absence des cadors, Teva Poulain a survolé, samedi à Punaruu, le championnat de Polynésie du 10 km. En grand seigneur, Poulain a coupé son effort sur les derniers mètres pour franchir la ligne d'arrivée avec son partenaire de club, Sylvain Blachier. Eddy Pan-Fat complète le podium chez les hommes. Du côté des dames, Élodie Touffet était intouchable.



Les amateurs de course à pied avaient rendez-vous, samedi, à Punaruu pour le championnat de Polynésie du 10 km. Une belle participation avec près de 80 athlètes sur la ligne de départ, même si quelques cadors manquaient à l'appel à commencer par le champion en titre, Damien Troquenet (voir encadré), le triathlète Benjamin Zorgnotti, Cédric Wane ou encore Thomas Lubin. La course s'annonçait donc plus ou moins ouverte avec un duel attendu entre Sylvain Blachier, titré en 2021, et Teva Poulain.



Et les sociétaires de l'Athlétic Club Excelsior Arue ont en effet dominé les débats, Poulain menant la course de bout en bout. Si Sylvain Blachier, Eddy Pan-Fat ou encore Emmanuel Hutin ont résisté sur la première boucle de 2,5 km, ils n'ont ensuite pas pu tenir le rythme imposé par Teva Poulain qui accentuait son avance après chaque tour. L'intéressé avait donc une avance très confortable sur ses rivaux, mais à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il décidait de couper son effort et de franchir celle-ci avec Sylvain Blachier. À la clé pour les deux hommes, un temps de 36’24’’. À plus d'une minute, Eddy Pang-Fat a pris la troisième place.



Touffet en moins de 40 minutes



Chez les dames, peu de suspense également. La tenante du titre, Élodie Touffet, a plané sur la zone industrielle de Punaruu en s'imposant avec un temps canon de 39’32’’. Derrière à plus de deux minutes, Louise Grosgogeat, championne de Polynésie du 5 000 mètres, prenait la deuxième place après une belle bagarre contre Pauline Moreau, troisième, et Océane Tanguy.

Classement scratch 1 – Sylvain Blachier (Athlétic Club Excelsior Arue) 36'24

2 – Teva Poulain (Athlétic Club Excelsior Arue) 36'24

3 – Eddy Pan-Fat (Tefana) 37'57

4 – Emmanuel Hutin (Kona Tri) 38'03

5 – Fulbert Gara (Air Tahiti Nui Run) 38'35

6 – Raihauarii Mama (Tefana) 38'55

7 – Alexis Weyne (Air Tahiti Nui Run) 38'55

8 – Mathieu Poty (Tamarii Punaruu) 39'09

9 – Ronan Pouliquen (AC Paita Nouvelle-Calédonie) 39'16

10 – Elodie Touffet (Central Sport) 39'32 1ère femme

.....

17 – Louise Grosgogeat (Central Sport) 41'48 2è femme

18 – Pauline Moreau (Air Tahiti Nui Run) 41'51 3e femme

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 2 Juillet 2023 à 18:24 | Lu 346 fois