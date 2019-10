Teva Moua n°1 de la brigade de Punaauia

PUNAAUIA, le 17 octobre 2019 - Le lieutenant Moua a pris ses fonctions mercredi à la tête de la brigade de gendarmerie de Punaauia. L'homme assure qu’il axera ses priorités sur la lutte contre les violences conjugales, la sécurité routière et les nuisances sonores.



Il fait la fierté de sa famille, le lieutenant Teva Moua est, depuis mercredi, le nouveau patron de la brigade de gendarmerie de Punaauia. Une première pour un polynésien.



" Teva Moua a démarré sa carrière à Tahiti en 1997, en tant que gendarme auxiliaire dans le cadre de son service militaire. Il devient ensuite le tout premier gendarme adjoint volontaire de Polynésie, fonction qu’il occupera pendant quatre ans. Après avoir passé le concours de sous-officier, il part se former neuf mois en métropole, avant de revenir servir en Polynésie au sein du peloton mobile, de la section de recherche, puis de la brigade de Paea et celle de Faa’a. En 2014, il prend son premier commandement à la brigade de Papara, où il restera 5 ans. Fin 2018, il passe le concours des officier, part se former deux mois et demi en métropole et accède au grade de lieutenant ", indique la municipalité.



Aujourd’hui, de nouveaux challenges se présentent à lui. Teva Moua dirige désormais une équipe de 14 personnes et ses priorités sont la lutte contre les violences conjugales, la sécurité routière et la lutte contre les nuisances sonores.