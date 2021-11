Teura Iriti "prête" pour les élections

Tahiti, le 11 novembre 2021 - La désormais ex-maire de Arue, Teura Iriti, se dit "prête" pour le retour aux urnes décidé par le Conseil d'Etat après la fraude aux procurations orchestrée par son propre camps lors des municipales de 2020... Même si l'élue s'enferme toujours dans le déni sur cette affaire.



Vous êtes toujours prête pour un retour aux urnes ?



"On attendais que ça. Nous sommes déjà prêts. La campagne nous l'avons déjà commencée. Pour moi, la campagne c'est tous les jours. Je pense que ce sera la continuité de ce que nous avons fait. Une année passée à la gestion de la commune nous a permis de mieux apprécier le travail. Nous avons installé cette proximité avec la population et nous avons hâte de continuer."



Serez-vous candidate avec Jacky Bryant dès le premier tour ?



"Depuis le début, nous avons travaillé ensemble. C'est vrai que c'était une équipe composée d'enfants de Arue, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Chacun était à sa place avec ses compétences. On n'avait qu'une volonté, c'était de travailler, mener jusqu'au bout nos actions, répondre aux demandes de la population… Donc plus que jamais on continuera dans ce sens."



Deux de vos colistières sont inéligibles ?



"Écoutez, aujourd'hui je n'ai aucun dossier donc je n'ai pas d'éléments par rapport à cette décision. J'attends d'avoir les éléments."



Vous maintenez que vous n'étiez pas au courant des fraudes aux procurations ?



"Certainement. Jusqu'ici, encore une fois, nous avons été très surpris par cette plainte de notre ami Philip Schyle."