Teura Iriti "n’est pas mieux que les autres" pour Flosse

Tahiti, le 23 mars 2022 – Cinq jours après l’implosion du groupe Tahoera’a à l’assemblée, Gaston Flosse a organisé une conférence de presse mercredi pour régler ses comptes avec Teura Iriti qu’il accuse d’avoir agi en sous-main pour Édouard Fritch.



"Elle m’a trahi. Elle a trahi les électeurs du Tahoera’a." Sur la liste des personnalités politiques qu’il a formées et qui l’ont finalement lâché en cours de route, Gaston Flosse épingle le nom de Teura Iriti en bonne place à côté d’Édouard Fritch. Et c’est pour un déballage en règle qu’il a invité la presse mercredi matin au siège du Amuitahira’a (ex-Tahoera’a). Entouré de son dernier cercle de fidèles, Christiane Kelley, Sylvianne Terooatea, Teura Tarahu, le leader politique nonagénaire accuse.



La goutte de trop est la "triste situation" qui a conduit à l’implosion du groupe Tahoera’a à l’assemblée, vendredi, suite à la démission de James Heaux et de Vaiata Perry-Friedman. Le fait d’une "manipulation" de Teura Iriti "qui n’a pas eu le cran de démissionner elle-même". Incapable d’aligner sept représentants, le fait est que le groupe échoue dans les rangs des non-inscrits à Tarahoi. Du jamais vu depuis 1977 et la création du parti orange. "Toute cette histoire est le résultat de la conduite de Madame", accuse Gaston Flosse.



"Ce sont des magouilles"



Teura Iriti, qui, désignée présidente de la fédération orange de Arue, et aujourd’hui élue maire de la commune, a "décidé que le Tahoera’a, son président, n’a rien à voir avec la conduite politique à Arue". Elle qui, présidente de l’association Groupe Tahoera’a Huiraatira à l’assemblée, ne présente plus depuis 2018, ni bilan moral, ni bilan financier au parti politique, comme l’exigent pourtant les statuts. "Elle encaisse quand même près de trois millions par mois de fonds publics. Où va cet argent ?". Gaston Flosse promet d’ailleurs aujourd’hui de forcer la remise de ces comptes "par voie de justice". Teura Iriti qui a boycotté le congrès fondateur du Amuitahira’a, le 29 janvier dernier, et qui depuis n’a pas donné suite à la demande réitérée du parti pour rebaptiser la formation orange, Groupe Amuitahira’a à l’assemblée. "Madame a pris la grosse tête."



Un déballage lors duquel Gaston Flosse n’a pas hésité à verser dans le complotisme, en accusant la transfuge d’avoir agi en sous-main pour le président du Tapura Huiraatira. "Je crois que Teura Iriti est très liée avec Édouard Fritch, qui lui a demandé de détruire le groupe à l’assemblée." Il en veut pour preuve le "service rendu" avec la nomination de Naea Bennett comme ministre des Sports. "Qui lui a demandé ? C’est Teura Iriti, pour rendre la monnaie à Yolande Bennett. La maman a été rendue inéligible [dans l’affaire des fausses procurations aux municipales de Arue, ndlr]. On met son fils au gouvernement. Tout ça ce sont des histoires de magouilles (…), des combines."



"Demain, je suis sûr que Teura Iriti passera au Tapura Huiraatira", affirme aussi le leader politique pour qui "il n’y a que deux ans à attendre et le Tahoera’a Huiraatira reviendra plus fort à l’assemblée". Un lapsus vite corrigé dans un ricanement général : "Le Amuitahira’a" bien sûr.