Tété en concert à Tahiti

Tahiti, le 27 aout 2024 - Le chanteur français Tété, connu notamment pour son titre À la faveur de l'automne, sera à Tahiti pour deux concerts, les 25 octobre et 1er novembre, à Paea et Papeete.



L'auteur-compositeur-interprète français Tété sera à Tahiti pour deux concerts exceptionnels, le vendredi 25 octobre dans la salle Manu Iti de Paea et le vendredi 1er novembre à la brasserie Hoa située à Papeete. La société Tahiti Spectacles a annoncé la venue du chanteur au Fenua. “Le premier concert se tiendra le 25 octobre à la salle Manu Iti à Paea. Ce sera une soirée intimiste, avec un concert assis et des places numérotées. Cette salle, le deuxième véritable théâtre de Tahiti, offrira une expérience musicale unique, permettant aux spectateurs de se plonger dans l'univers poétique et envoûtant de Tété. Le second concert, prévu pour le 1er novembre à la brasserie Hoa, proposera une ambiance plus décontractée avec un concert debout. Située en plein cœur de Tahiti, la brasserie Hoa est un lieu prisé pour ses événements live, et ce concert promet d'être une soirée mémorable où Tété partagera son énergie et sa passion avec un public enthousiaste”, détaille la société d'événementiel dans un communiqué.



Tété, un chanteur folk et blues



Tété est un chanteur français, né à Dakar au Sénégal en 1975. Il est reconnu pour son style unique qui mêle folk, blues et chanson française. Depuis vingt ans, il s'est imposé comme l'une des voix les plus originales de la scène musicale francophone. Son talent pour raconter des histoires à travers ses textes et sa musique envoûtent les foules depuis plus de deux décennies. Ses titres phares, À la faveur de l'automne ou encore Fils de Cham, ont fait de lui une icône de la musique francophone du milieu des années 2000.





​Pratique - 25 octobre

À la salle Manu Iti à Paea : concert assis, places numérotées. Tarifs : 4 600 et 6 600 francs. Les billets sont disponibles au magasin Funzone à Paea et en ligne sur tahitispectacles.com.



- 1er novembre

À la brasserie HOA : concert debout. Tarif : 4 600 francs. Les billets sont en vente à la brasserie Hoa, à la boutique Kaua’a sur Prince Hinoi et en ligne sur tahitispectacles.com.

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 27 Août 2024 à 15:24 | Lu 158 fois